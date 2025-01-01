QR

Calcula a fatoração qr de uma matriz.

bool QR(

matrix& Q,

matrix& R

);

Parâmetros

Q

[out] Matriz com colunas ortonormais. Quando o modo complete estiver habilitado, o resultado será uma matriz ortogonal/unitária, dependendo se a é real/complexa. Nesse caso, o determinante pode ser +/- 1. Caso a matriz de entrada possua mais de duas dimensões, será retornado uma pilha de matrizes com as propriedades mencionadas.

R

[out] Matriz triangular superior.

Valor retornado

Retorna true se bem-sucedido, caso contrário, false.

Exemplo: