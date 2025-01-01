QR
Calcula a fatoração qr de uma matriz.
bool QR(
Parâmetros
Q
[out] Matriz com colunas ortonormais. Quando o modo complete estiver habilitado, o resultado será uma matriz ortogonal/unitária, dependendo se a é real/complexa. Nesse caso, o determinante pode ser +/- 1. Caso a matriz de entrada possua mais de duas dimensões, será retornado uma pilha de matrizes com as propriedades mencionadas.
R
[out] Matriz triangular superior.
Valor retornado
Retorna true se bem-sucedido, caso contrário, false.
Exemplo:
//--- A*x = b