Métodos matriciais para resolver sistemas de equações lineares
Métodos de resolução de sistemas de equações lineares e cálculo da matriz inversa.
|
Função
|
Ação
|
Resolve uma equação de matriz linear ou um sistema de equações algébricas lineares
|
Resolve um sistema de equações algébricas lineares aproximadamente (para matrizes não quadradas ou degeneradas)
|
Calcula uma matriz inversa multiplicativa em relação a uma matriz quadrada não degenerada usando o método Gauss-Jordan
|
Calcula o pseudoinverso pelo método Moore-Penrose