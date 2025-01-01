DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Métodos matriciais e vetoriaisSoluções 

Métodos matriciais para resolver sistemas de equações lineares

Métodos de resolução de sistemas de equações lineares e cálculo da matriz inversa.

Função

Ação

Solve

Resolve uma equação de matriz linear ou um sistema de equações algébricas lineares

LstSq

Resolve um sistema de equações algébricas lineares aproximadamente (para matrizes não quadradas ou degeneradas)

Inv

Calcula uma matriz inversa multiplicativa em relação a uma matriz quadrada não degenerada usando o método Gauss-Jordan

PInv

Calcula o pseudoinverso pelo método Moore-Penrose