Tipos de matrizes e vetores

matrix и vector – são tipos de dados especiais em MQL5 projetados para realizar operações a partir de álgebra linear. Existem os seguintes tipos de dados:

matrix – matriz contendo elementos do tipo double

matrixf – matriz contendo elementos do tipo float

matrixc – matriz contendo elementos do tipo complex.

vector – vetor contendo elementos do tipo double

vectorf – vetor contendo elementos do tipo float

vectorc – vetor contendo elementos do tipo complex

Para uso em funções de modelo, é possível usar a entrada matrix<double>, matrix<float>, matrix<complex>, vector<double>, vector<float>, vector<complex> em vez dos tipos correspondentes.

MQL5 suporta a passagem de matrizes e vetores para DLLs. Assim, funções que usam esse tipo de dados são importadas a partir de bibliotecas externas.

Matrizes e vetores são passados para DLL como um ponteiro para um buffer. Por exemplo, para passar uma matriz do tipo float, o parâmetro correspondente da função DLL exportada deve levar um ponteiro para um buffer do tipo float.

MQL5

#import "mmlib.dll"

bool sgemm(uint flags, matrix<float> &C, const matrix<float> &A, const matrix<float> &B, ulong M, ulong N, ulong K, float alpha, float beta);

#import

C++

extern "C" __declspec(dllexport) bool sgemm(UINT flags, float *C, const float *A, const float *B, UINT64 M, UINT64 N, UINT64 K, float alpha, float beta)

Para um processamento adequado de matrizes e vetores, além de seus buffers, devem ser passados seus tamanhos.

Métodos de inicialização de matrizes e vetores