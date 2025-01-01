Reshape

Altera a forma de uma matriz sem mudar seus dados.

void Reshape(

const ulong rows,

const ulong cols

);

Parâmetros

rows

[in] Novo número de linhas.

cols

[in] Novo número de colunas.

Observação

A matriz é processada localmente. Nenhuma cópia é criada. Qualquer dimensão pode ser definida, ou seja rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. Quando o buffer da matriz é aumentado, os valores "extras" ficam indefinidos ou não inicializados.

Exemplo: