Power

Eleva uma matriz quadrada à potência inteira especificada.

matrix matrix::Power(

const int power

);

Parâmetros

power

[in] O expoente pode ser qualquer número inteiro: positivo, negativo ou zero.

Valor retornado

Matriz.

Observação

A matriz resultante tem o mesmo tamanho da matriz original. Ao elevar uma matriz a potência 0, o resultado é a matriz identidade. Uma potência positiva n de uma matriz pressupõe que a matriz original é multiplicada por si mesma n vezes. Uma potência negativa -n implica que a matriz original é primeiro invertida e, em seguida, a matriz invertida é multiplicada por si mesma n vezes.

Algoritmo simples para elevar uma matriz a uma potência em MQL5:

bool MatrixPower(matrix& c, const matrix& a, const int power)

{

//--- a matriz deve ser quadrática

if(a.Rows()!=a.Cols())

return(false);

//--- o tamanho da matriz resultante é exatamente o mesmo

ulong rows=a.Rows();

ulong cols=a.Cols();

matrix result(rows,cols);

//--- ao ser elevada a zero, retorna a matriz identidade

if(power==0)

result.Identity();

else

{

//--- se elevada a uma potência negativa, é necessário primeiro inverter a matriz

if(power<0)

{

matrix inverted=a.Inv();

result=inverted;

for(int i=-1; i>power; i--)

result=result.MatMul(inverted);

}

else

{

result=a;

for(int i=1; i<power; i++)

result=result.MatMul(a);

}

}

//---

c=result;

return(true);

}

Exemplo em MQL5:

matrix i= {{0, 1}, {-1, 0}};

Print("i:

", i);



Print("i.Power(3):

", i.Power(3));



Print("i.Power(0):

", i.Power(0));



Print("i.Power(-3):

", i.Power(-3));



/*

i:

[[0,1]

[-1,0]]



i.Power(3):

[[0,-1]

[1,0]]



i.Power(0):

[[1,0]

[0,1]]



i.Power(-3):

[[0, -1]

[1,0]]

*/

Exemplo em Python: