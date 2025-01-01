Power
Eleva uma matriz quadrada à potência inteira especificada.
matrix matrix::Power(
Parâmetros
power
[in] O expoente pode ser qualquer número inteiro: positivo, negativo ou zero.
Valor retornado
Matriz.
Observação
A matriz resultante tem o mesmo tamanho da matriz original. Ao elevar uma matriz a potência 0, o resultado é a matriz identidade. Uma potência positiva n de uma matriz pressupõe que a matriz original é multiplicada por si mesma n vezes. Uma potência negativa -n implica que a matriz original é primeiro invertida e, em seguida, a matriz invertida é multiplicada por si mesma n vezes.
Algoritmo simples para elevar uma matriz a uma potência em MQL5:
bool MatrixPower(matrix& c, const matrix& a, const int power)
Exemplo em MQL5:
matrix i= {{0, 1}, {-1, 0}};
Exemplo em Python:
import numpy as np