A função estática cria uma matriz identidade do tamanho especificado (não necessariamente quadrada). A matriz identidade contém uns na diagonal principal e zeros fora da diagonal principal. A diagonal principal consiste nos elementos de uma matriz cujos índices de linha e coluna são iguais, ou seja, [0,0],[1,1],[2,2], etc. Cria uma nova matriz de identidade.

Existe também um método Identity que converte uma matriz já existente em uma identidade.

static matrix matrix::Identity(
  const ulong  rows,        // número de filas
  const ulong  cols,        // número de colunas
   );
 
void matrix::Identity();
 

Parâmetros

rows

[in]  Número de linhas (e colunas) em uma matriz n x n.

Valor retornado

Retorna a matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada com uns na diagonal principal.

 

Exemplo em MQL5:

  matrix identity=matrix::Identity(3,3);
  Print("identity = \n"identity);  
/* 
   identity = 
   [[1,0,0]
    [0,1,0]
    [0,0,1]]
*/
  matrix identity2(3,5);
  identity2.Identity();
  Print("identity2 = \n"identity2);  
/* 
   identity2 = 
   [[1,0,0,0,0]
    [0,1,0,0,0]
    [0,0,1,0,0]]
*/ 

Exemplo em Python:

np.identity(3)
array([[1.,  0.,  0.],
       [0.,  1.,  0.],
       [0.,  0.,  1.]])
