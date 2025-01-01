Identity
A função estática cria uma matriz identidade do tamanho especificado (não necessariamente quadrada). A matriz identidade contém uns na diagonal principal e zeros fora da diagonal principal. A diagonal principal consiste nos elementos de uma matriz cujos índices de linha e coluna são iguais, ou seja, [0,0],[1,1],[2,2], etc. Cria uma nova matriz de identidade.
Existe também um método Identity que converte uma matriz já existente em uma identidade.
static matrix matrix::Identity(
Parâmetros
rows
[in] Número de linhas (e colunas) em uma matriz n x n.
Valor retornado
Retorna a matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada com uns na diagonal principal.
Exemplo em MQL5:
matrix identity=matrix::Identity(3,3);
Exemplo em Python:
np.identity(3)