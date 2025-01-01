Identity

A função estática cria uma matriz identidade do tamanho especificado (não necessariamente quadrada). A matriz identidade contém uns na diagonal principal e zeros fora da diagonal principal. A diagonal principal consiste nos elementos de uma matriz cujos índices de linha e coluna são iguais, ou seja, [0,0],[1,1],[2,2], etc. Cria uma nova matriz de identidade.

Existe também um método Identity que converte uma matriz já existente em uma identidade.

static matrix matrix::Identity(

const ulong rows,

const ulong cols,

);



void matrix::Identity();



Parâmetros

rows

[in] Número de linhas (e colunas) em uma matriz n x n.

Valor retornado

Retorna a matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz quadrada com uns na diagonal principal.

Exemplo em MQL5:

matrix identity=matrix::Identity(3,3);

Print("identity =

", identity);

/*

identity =

[[1,0,0]

[0,1,0]

[0,0,1]]

*/

matrix identity2(3,5);

identity2.Identity();

Print("identity2 =

", identity2);

/*

identity2 =

[[1,0,0,0,0]

[0,1,0,0,0]

[0,0,1,0,0]]

*/

Exemplo em Python: