Split

Divisão de uma matriz em várias submatrices.

bool matrix::Split(

const ulong parts,

const int axis,

matrix& splitted[]

);



void matrix::Split(

const ulong& parts[],

const int axis,

matrix& splitted[]

);

Parâmetros

parts

[in] Número de submatrices para divisão da matriz.

axis

[in] Eixo. 0 – eixo horizontal, 1 – eixo vertical.

splitted

[out] Matriz de submatrices recebidas.

Valor retornado

Retorna true se bem-sucedido, caso contrário, false.

Observação

Se o número de submatrizes for especificado, serão obtidas submatrizes do mesmo tamanho. Em outras palavras, o tamanho da matriz (0 - número de linhas, 1 - número de colunas) deve ser divisível pelo número parts sem resto. Submatrizes de diferentes tamanhos podem ser obtidas usando uma matriz de tamanhos de submatrizes. Os elementos da matriz de tamanho são usados até que toda a matriz seja dividida. Se a matriz foi completamente dividida e o tamanho restante não for suficiente para formar uma submatriz completa, o restante não dividido será a última submatriz.

Exemplo: