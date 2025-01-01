CompareByDigits

Compara os elementos de duas matrizes/vetores para verificar se correspondem com uma precisão de dígitos significativos.

ulong vector::CompareByDigits(

const vector& vec,

const int digits

);



ulong matrix::CompareByDigits(

const matrix& mat,

const int digits

);

Parâmetros

vector_b

[in] Vetor de comparação.

digits

[in] Número de dígitos significativos para comparação.

epsilon

[in] Precisão da comparação. Se a diferença absoluta entre dois valores for menor do que a precisão especificada, eles serão considerados iguais.

Valor retornado

Retorna o número de elementos diferentes entre as matrizes ou vetores comparados, ou seja, 0 se as matrizes forem iguais, caso contrário, o valor será maior que 0.

Observação

Os operadores de comparação == ou != produzem uma comparação exata elemento por elemento. É conhecido que a comparação exata de números reais tem sua aplicação limitada, por isso foi adicionado o método de comparação com epsilon. Existem casos em que dentro da mesma matriz existem elementos no intervalo, por exemplo, de 1e-20 a 1e+20. Para isso, é fornecida uma comparação elemento a elemento, levando em consideração dígitos significativos.

Exemplo: