- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
CompareByDigits
Compara os elementos de duas matrizes/vetores para verificar se correspondem com uma precisão de dígitos significativos.
|
ulong vector::CompareByDigits(
Parâmetros
vector_b
[in] Vetor de comparação.
digits
[in] Número de dígitos significativos para comparação.
epsilon
[in] Precisão da comparação. Se a diferença absoluta entre dois valores for menor do que a precisão especificada, eles serão considerados iguais.
Valor retornado
Retorna o número de elementos diferentes entre as matrizes ou vetores comparados, ou seja, 0 se as matrizes forem iguais, caso contrário, o valor será maior que 0.
Observação
Os operadores de comparação == ou != produzem uma comparação exata elemento por elemento. É conhecido que a comparação exata de números reais tem sua aplicação limitada, por isso foi adicionado o método de comparação com epsilon. Existem casos em que dentro da mesma matriz existem elementos no intervalo, por exemplo, de 1e-20 a 1e+20. Para isso, é fornecida uma comparação elemento a elemento, levando em consideração dígitos significativos.
Exemplo:
|
int size_m=128;