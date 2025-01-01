- Activation
RegressionMetric
Calcula uma métrica de regressão para avaliar a qualidade dos dados previstos em relação aos dados reais
double vector::RegressionMetric(
Parâmetros
vector_true/matrix_true
[in] Vetor ou matriz de valores reais.
metric
[in] Tipo de métrica a partir da enumeração ENUM_REGRESSION_METRIC.
axis
[in] Eixo. 0 – eixo horizontal, 1 – eixo vertical.
Valor retornado
Métrica calculada – avalia a qualidade dos dados previstos em relação aos dados reais.
Observação
- REGRESSION_MAE – média das diferenças absolutas entre os valores previstos e os valores reais correspondentesи
- REGRESSION_MSE – média dos quadrados das diferenças entre os valores previstos e os valores reais correspondentes
- REGRESSION_RMSE – raiz quadrada do MSE
- REGRESSION_R2 - 1 – MSE(regressão) / MSE(média)
- REGRESSION_MAPE – erro absoluto médio (MAE) em porcentagem
- REGRESSION_MSPE – erro quadrático médio (MSE) como porcentagem
- REGRESSION_RMSLE – RMSE calculado em escala logarítmica
Exemplo:
vector y_true = {3, -0.5, 2, 7};