RegressionMetric

Calcula uma métrica de regressão para avaliar a qualidade dos dados previstos em relação aos dados reais

double vector::RegressionMetric(

const vector& vector_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric

);



double matrix::RegressionMetric(

const matrix& matrix_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric

);



vector matrix::RegressionMetric(

const matrix& matrix_true,

ENUM_REGRESSION_METRIC metric,

int axis

);

Parâmetros

vector_true/matrix_true

[in] Vetor ou matriz de valores reais.

metric

[in] Tipo de métrica a partir da enumeração ENUM_REGRESSION_METRIC.

axis

[in] Eixo. 0 – eixo horizontal, 1 – eixo vertical.

Valor retornado

Métrica calculada – avalia a qualidade dos dados previstos em relação aos dados reais.

Observação

REGRESSION_MAE – média das diferenças absolutas entre os valores previstos e os valores reais correspondentesи

REGRESSION_MSE – média dos quadrados das diferenças entre os valores previstos e os valores reais correspondentes

REGRESSION_RMSE – raiz quadrada do MSE

REGRESSION_R2 - 1 – MSE(regressão) / MSE(média)

REGRESSION_MAPE – erro absoluto médio (MAE) em porcentagem

REGRESSION_MSPE – erro quadrático médio (MSE) como porcentagem

REGRESSION_RMSLE – RMSE calculado em escala logarítmica

Exemplo: