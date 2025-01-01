GeMM

O método GeMM determina o produto matricial total de duas matrizes (General Matrix Multiply). Em termos gerais, a expressão é escrita como C ← α A B + β C , onde as matrizes A e B podem ser opcionalmente transpostas. Ao realizar a multiplicação convencional de matrizes AB (MatMul), é assumido que o coeficiente alpha é igual a um e o beta é igual a zero.

A principal diferença entre GeMM e MatMul em termos de eficiência é que MatMul sempre cria um novo objeto matriz/vetor, enquanto GeMM trabalha com um objeto matriz já existente que não é recriado. Dessa forma, se a memória para a matriz correspondente for alocada com antecedência ao usar o método GeMM e as mesmas dimensões de matriz forem usadas posteriormente, não haverá realocação de memória. Isso pode ser uma vantagem muito importante para o método GeMM em computações em massa, como na otimização em um testador de estratégia ou no treinamento de uma rede neural.

GeMM também possui 4 sobrecargas, assim como o método MatMul. Mas, nesse caso, a semântica da quarta sobrecarga foi alterada para permitir a multiplicação de vetores verticais e horizontais.

Em um objeto de matriz/vetor existente, não é necessário alocar memória para dados com antecedência. Na primeira vez que o GeMM for chamado, a memória será alocada e preenchida com zeros.

Multiplicação de uma matriz por uma matriz: matrix C[M][N] = α * ( matrix A[M][K] * matrix B[K][N]) + β * matrix C[M][N]

bool matrix::GeMM(

const matrix &A,

const matrix &B,

double alpha,

double beta,

uint flags

);

Multiplicação de um vetor por uma matriz: vector C[N] = α * ( vector A[K] * matrix B[K][N]) + β * vector C[N]

bool vector::GeMM(

const vector &A,

const matrix &B,

double alpha,

double beta,

uint flags

);

Multiplicação de uma matriz por um vetor: vector C[M] = α * ( matrix A[M][K] * vector B[K] * ) + β * vector C[M]

bool vector::GeMM(

const matrix &A,

const vector &B,

double alpha,

double beta,

uint flags

);

Multiplicação de um vetor por um vetor: matrix C[M][N] = α * ( vector A[M] * vector B[N] * ) + β * matrix C[M][N]. Esta sobrecarga retorna uma matriz, ao contrário do método MatMul, que retorna um escalar.

bool matrix::GeMM(

const vector &A,

const vector &B,

double alpha,

double beta,

uint flags

);

Parâmetros

A

[in] Matriz ou vetor.

B

[in] Matriz ou vetor.

alpha

[in] Multiplicador alfa para o produto AB.

beta

[in] Multiplicador Beta para a matriz resultante C.

flags

[in] Valor da enumeração ENUM_GEMM que determina a transposição das matrizes A, B e C.

Valor retornado

true se a operação for bem sucedida, caso contrário false.

ENUM_GEMM

Enumeração de sinalizadores para o método GeMM.

Identificador Descrição TRANSP_A Uso da matriz transposta A TRANSP_B Uso da matriz transposta B TRANSP_C Uso da matriz transposta C

Observação

Matrizes e vetores do tipo float, double e complex podem ser usados como parâmetros A e B. Assim, as variantes de modelo do método GeMM têm este aspecto:

bool matrix<T>::GeMM(const matrix<T> &A,const matrix<T> &B,T alpha,T beta,ulong flags);

bool matrix<T>::GeMM(const vector<T> &A,const vector<T> &B,T alpha,T beta,ulong flags);



bool vector<T>::GeMM(const vector<T> &A,const matrix<T> &B,T alpha,T beta,ulong flags);

bool vector<T>::GeMM(const matrix<T> &A,const vector<T> &B,T alpha,T beta,ulong flags);

Em geral, uma função de multiplicação geral da matriz é descrita como:

C[m,n] = α *Sum(A[m,k]*B[k,n]) + β*C[m,n]

onde a matriz A é do tamanho M x K, a matriz B é K x N, e a matriz C é M x N.

Assim, as matrizes multiplicadas devem ser compatíveis, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. A multiplicação de matrizes não é comutativa, a multiplicação da primeira matriz pela segunda não é igual à multiplicação da segunda matriz pela primeira.

Exemplo:

void OnStart()

{

vector vector_a= {1, 2, 3, 4, 5};

vector vector_b= {4, 3, 2, 1};

matrix matrix_c;

//--- calculamos GeMM para dois vetores

matrix_c.GeMM(vector_a, vector_b, 1, 0);

Print("matrix_c:

", matrix_c, "

");

/*

matrix_c:

[[4,3,2,1]

[8,6,4,2]

[12,9,6,3]

[16,12,8,4]

[20,15,10,5]]

*/

//--- criamos matrizes sob a forma de vetores

matrix matrix_a(5, 1);

matrix matrix_b(1, 4);

matrix_a.Col(vector_a, 0);

matrix_b.Row(vector_b, 0);

Print("matrix_a:

", matrix_a);

Print("matrix_b:

", matrix_b);

/*

matrix_a:

[[1]

[2]

[3]

[4]

[5]]

matrix_b:

[[4,3,2,1]]

*/

//-- calculamos GeMM para as duas matrizes e obtemos o mesmo resultado

matrix_c.GeMM(matrix_a, matrix_b, 1, 0);

Print("matrix_c:

", matrix_c);

/*

matrix_c:

[[4,3,2,1]

[8,6,4,2]

[12,9,6,3]

[16,12,8,4]

[20,15,10,5]]

*/

}

Ver também

MatMul