GeMM
O método GeMM determina o produto matricial total de duas matrizes (General Matrix Multiply). Em termos gerais, a expressão é escrita como C ← α A B + β C , onde as matrizes A e B podem ser opcionalmente transpostas. Ao realizar a multiplicação convencional de matrizes AB (MatMul), é assumido que o coeficiente alpha é igual a um e o beta é igual a zero.
A principal diferença entre GeMM e MatMul em termos de eficiência é que MatMul sempre cria um novo objeto matriz/vetor, enquanto GeMM trabalha com um objeto matriz já existente que não é recriado. Dessa forma, se a memória para a matriz correspondente for alocada com antecedência ao usar o método GeMM e as mesmas dimensões de matriz forem usadas posteriormente, não haverá realocação de memória. Isso pode ser uma vantagem muito importante para o método GeMM em computações em massa, como na otimização em um testador de estratégia ou no treinamento de uma rede neural.
GeMM também possui 4 sobrecargas, assim como o método MatMul. Mas, nesse caso, a semântica da quarta sobrecarga foi alterada para permitir a multiplicação de vetores verticais e horizontais.
Em um objeto de matriz/vetor existente, não é necessário alocar memória para dados com antecedência. Na primeira vez que o GeMM for chamado, a memória será alocada e preenchida com zeros.
Multiplicação de uma matriz por uma matriz: matrix C[M][N] = α * ( matrix A[M][K] * matrix B[K][N]) + β * matrix C[M][N]
bool matrix::GeMM(
Multiplicação de um vetor por uma matriz: vector C[N] = α * ( vector A[K] * matrix B[K][N]) + β * vector C[N]
bool vector::GeMM(
Multiplicação de uma matriz por um vetor: vector C[M] = α * ( matrix A[M][K] * vector B[K] * ) + β * vector C[M]
bool vector::GeMM(
Multiplicação de um vetor por um vetor: matrix C[M][N] = α * ( vector A[M] * vector B[N] * ) + β * matrix C[M][N]. Esta sobrecarga retorna uma matriz, ao contrário do método MatMul, que retorna um escalar.
bool matrix::GeMM(
Parâmetros
A
[in] Matriz ou vetor.
B
[in] Matriz ou vetor.
alpha
[in] Multiplicador alfa para o produto AB.
beta
[in] Multiplicador Beta para a matriz resultante C.
flags
[in] Valor da enumeração ENUM_GEMM que determina a transposição das matrizes A, B e C.
Valor retornado
true se a operação for bem sucedida, caso contrário false.
Enumeração de sinalizadores para o método GeMM.
Identificador
Descrição
TRANSP_A
Uso da matriz transposta A
TRANSP_B
Uso da matriz transposta B
TRANSP_C
Uso da matriz transposta C
Observação
Matrizes e vetores do tipo float, double e complex podem ser usados como parâmetros A e B. Assim, as variantes de modelo do método GeMM têm este aspecto:
bool matrix<T>::GeMM(const matrix<T> &A,const matrix<T> &B,T alpha,T beta,ulong flags);
Em geral, uma função de multiplicação geral da matriz é descrita como:
C[m,n] = α *Sum(A[m,k]*B[k,n]) + β*C[m,n]
onde a matriz A é do tamanho M x K, a matriz B é K x N, e a matriz C é M x N.
Assim, as matrizes multiplicadas devem ser compatíveis, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. A multiplicação de matrizes não é comutativa, a multiplicação da primeira matriz pela segunda não é igual à multiplicação da segunda matriz pela primeira.
Exemplo:
void OnStart()
