Diag

Extrai a diagonal ou cria uma matriz diagonal.

vector matrix::Diag(

const int ndiag=0

);



void matrix::Diag(

const vector v,

const int ndiag=0

);

Parâmetros

v

[in] Vetor cujos elementos devem ser inseridos na diagonal correspondente (ndiag=0 – diagonal principal).

ndiag=0

[in] Diagonal. Por padrão é 0. Para diagonais acima da diagonal principal, é especificado ndiag>0, para diagonais abaixo é ndiag<0.

Observação

A diagonal pode ser definida para matrizes não distribuídas (não dimensionadas). Neste caso, será criada uma matriz nula do tamanho do vetor diagonal correspondente, após a qual os valores dos elementos vetoriais serão inseridos na diagonal correspondente. Se uma diagonal for definida em uma matriz existente, as dimensões da matriz permanecerão as mesmas e os valores dos elementos da matriz fora do vetor diagonal não serão alterados.

Exemplo: