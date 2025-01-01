- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Diag
Extrai a diagonal ou cria uma matriz diagonal.
|
vector matrix::Diag(
Parâmetros
v
[in] Vetor cujos elementos devem ser inseridos na diagonal correspondente (ndiag=0 – diagonal principal).
ndiag=0
[in] Diagonal. Por padrão é 0. Para diagonais acima da diagonal principal, é especificado ndiag>0, para diagonais abaixo é ndiag<0.
Observação
A diagonal pode ser definida para matrizes não distribuídas (não dimensionadas). Neste caso, será criada uma matriz nula do tamanho do vetor diagonal correspondente, após a qual os valores dos elementos vetoriais serão inseridos na diagonal correspondente. Se uma diagonal for definida em uma matriz existente, as dimensões da matriz permanecerão as mesmas e os valores dos elementos da matriz fora do vetor diagonal não serão alterados.
Exemplo:
|
vector v1={1,2,3};