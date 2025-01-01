DocumentaçãoSeções
HasNan

Retorna o número de valores NaN na matriz/vetor.

ulong vector::HasNan();
 
ulong matrix::HasNan();

Valor retornado

Número de elementos de matriz/vetor que contêm um valor NaN.

Observação

Os métodos Compare e CompareByDigits, ao comparar um par de elementos correspondentes com valores NaN, consideram esses elementos iguais, enquanto em uma comparação normal de ponto flutuante NaN != NaN.

Exemplo:

void OnStart(void)
  {
   double x=sqrt(-1);
 
   Print("single: ",x==x);
 
   vector<double> v1={x};
   vector<double> v2={x};
 
   Print("vector: "v1.Compare(v2,0)==0);
  }
 
/* Resultado:
 
 single: false
 vector: true
*/

 

Veja também

MathClassify, Compare, CompareByDigits

 