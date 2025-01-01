- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
HasNan
Retorna o número de valores NaN na matriz/vetor.
|
ulong vector::HasNan();
Valor retornado
Número de elementos de matriz/vetor que contêm um valor NaN.
Observação
Os métodos Compare e CompareByDigits, ao comparar um par de elementos correspondentes com valores NaN, consideram esses elementos iguais, enquanto em uma comparação normal de ponto flutuante NaN != NaN.
Exemplo:
|
void OnStart(void)
Veja também
MathClassify, Compare, CompareByDigits