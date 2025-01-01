Assign
Copia uma matriz, vetor ou array com conversão automática.
|
bool matrix::Assign(
Parâmetros
m, v ou array
[in] Matriz, vetor ou array de onde os valores são copiados.
Valor retornado
Retorna true se bem-sucedido, caso contrário, false.
Observação
Ao invés de Copy, o método Assign permite também copiar arrays. Ao mesmo tempo, é feita automaticamente uma conversão de tipo, e a matriz ou vetor resultante é ajustado ao tamanho do array que está sendo copiado.
Exemplo:
|
//--- cópia da matriz
