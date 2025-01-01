Rows Retorna o número de linhas em uma matriz

Cols Retorna o número de colunas em uma matriz

Size Retorna o tamanho do vetor

Norm Retorna a norma de uma matriz ou vetor

Cond Calcula o número de condicionamento de uma matriz

Det Calcula o determinante de uma matriz quadrada não singular

SLogDet Calcula o sinal e o logaritmo do determinante de uma matriz

Rank Retorna a posto de uma matriz usando o método de Gauss

Trace Retorna a soma dos elementos ao longo das diagonais da matriz