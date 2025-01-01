Referência MQL5Métodos matriciais e vetoriaisCaracterísticas
Métodos de Caracterização
Métodos para obter as seguintes características da matriz:
- número de linhas
- numero de colunas
- norma
- número de condicionamento
- determinante
- posto da matriz
- traço
- espectro
Função
Ação
Retorna o número de linhas em uma matriz
Retorna o número de colunas em uma matriz
Retorna o tamanho do vetor
Retorna a norma de uma matriz ou vetor
Calcula o número de condicionamento de uma matriz
Calcula o determinante de uma matriz quadrada não singular
Calcula o sinal e o logaritmo do determinante de uma matriz
Retorna a posto de uma matriz usando o método de Gauss
Retorna a soma dos elementos ao longo das diagonais da matriz
Retorna o espectro de uma matriz como o conjunto de seus autovalores do produto AT*A