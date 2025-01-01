DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Métodos matriciais e vetoriaisCaracterísticas 

Métodos de Caracterização

Métodos para obter as seguintes características da matriz:

  • número de linhas
  • numero de colunas
  • norma
  • número de condicionamento
  • determinante
  • posto da matriz
  • traço
  • espectro

Função

Ação

Rows

Retorna o número de linhas em uma matriz

Cols

Retorna o número de colunas em uma matriz

Size

Retorna o tamanho do vetor

Norm

Retorna a norma de uma matriz ou vetor

Cond

Calcula o número de condicionamento de uma matriz

Det

Calcula o determinante de uma matriz quadrada não singular

SLogDet

Calcula o sinal e o logaritmo do determinante de uma matriz

Rank

Retorna a posto de uma matriz usando o método de Gauss

Trace

Retorna a soma dos elementos ao longo das diagonais da matriz

Spectrum

Retorna o espectro de uma matriz como o conjunto de seus autovalores do produto AT*A