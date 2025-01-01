DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Métodos matriciais e vetoriaisProdutosMatMul 

MatMul

Método MatMul para determinar o produto de matrizes e vetores possui diversas sobrecargas.

Multiplicação de uma matriz por uma matriz: matrix[M][K] * matrix[K][N] = matrix[M][N]

matrix  matrix::MatMul(
  const matrix&  b      // segunda matriz
   );

Multiplicação de um vetor por uma matriz: horizontal vector[K] * matrix[K][N] = horizontal vector[N]

vector  vector::MatMul(
  const matrix&  b      // matriz
   );

Multiplicação de uma matriz por um vetor: matrix[M][K] * vertical vector[K] = vertical vector[M]

vector  matrix::MatMul(
  const vector&  b      // vetor
   );

Multiplicação escalar de vetores: horizontal vector * vertical vector = dot value

scalar  vector::MatMul(
  const vector&  b      // segundo vetor
   );

Parâmetros

b

[in]  Matriz ou vetor.

Valor retornado

Matriz, vetor ou escalar, dependendo do método utilizado.

Observação

As matrizes multiplicadas devem ser compatíveis, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. A multiplicação de matrizes não é comutativa, a multiplicação da primeira matriz pela segunda não é igual à multiplicação da segunda matriz pela primeira.

O produto matricial consiste em todas as combinações possíveis de produtos escalares dos vetores linha da primeira matriz e dos vetores coluna da segunda matriz.

Com a multiplicação escalar, os vetores devem ter o mesmo comprimento.

Ao multiplicar um vetor e uma matriz, o comprimento do vetor deve corresponder exatamente ao número de colunas da matriz.

 

Algoritmo ingênuo de multiplicação de matrizes em MQL5:

matrix MatrixProduct(const matrixmatrix_aconst matrixmatrix_b)
  {
   matrix matrix_c;
 
   if(matrix_a.Cols()!=matrix_b.Rows())
      return(matrix_c);
      
   ulong M=matrix_a.Rows();
   ulong K=matrix_a.Cols();
   ulong N=matrix_b.Cols();
   matrix_c=matrix::Zeros(M,N);
 
   for(ulong m=0m<Mm++)
      for(ulong k=0k<Kk++)
         for(ulong n=0n<Nn++)
            matrix_c[m][n]+=matrix_a[m][k]*matrix_b[k][n];
 
   return(matrix_c);
  }

 

Exemplo de multiplicação de matrizes

   matrix a={{100},
             {010}};
   matrix b={{41},
             {22},
             {13}};
   matrix c1=a.MatMul(b);
   matrix c2=b.MatMul(a);
   Print("c1 = \n", c1);
   Print("c2 = \n", c2);
/*
   c1 = 
   [[4,1]
    [2,2]]
   c2 = 
   [[4,1,0]
    [2,2,0]
    [1,3,0]]
*/

 

Exemplo de multiplicação de um vetor horizontal por uma matriz

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- criamos uma matriz 3x5
   matrix m35;
   m35.Init(35Arange);
//---
   vector v3 = {123};
   Print("Produto do vetor horizontal v pela matriz m[3,5]");
   Print("Vetor à esquerda v3 = "v3);
   Print("Matriz à direita m35 = \n"m35);
   Print("v3.MatMul(m35) = vetor horizontal v[5] \n"v3.MatMul(m35));
 
  /* Resultado
    Produto do vetor horizontal v3 pela matriz m[3,5]
    Vetor à esquerda v3 = [1,2,3]
    Matriz à direita m35 =
    [[0,1,2,3,4]
     [5,6,7,8,9]
     [10,11,12,13,14]]
    v3.MatMul(m35) = vetor horizontal v[5]
    [40,46,52,58,64]
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Preenchimento da matriz com valores incrementais                |
//+------------------------------------------------------------------+
void Arange(matrix & mdouble start = 0double step = 1)
  {
//---
   ulong cols = m.Cols();
   ulong rows = m.Rows();
   double value = start;
   for(ulong r = 0r < rowsr++)
     {
      for(ulong c = 0c < colsc++)
        {
         m[r][c] = value;
         value += step;
        }
     }
//---
  }

 

Exemplo de multiplicação de uma matriz por um vetor vertical

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
//--- criamos uma matriz 3x5
   matrix m35;
   m35.Init(35Arange);
//---
   Print("Produto da matriz m[3,5] pelo vetor vertical v[5]");
   vector v5 = {1,2,3,4,5};
   Print("À esquerda m35 = \n",m35);
   Print("À direita v5 = ",v5);
   Print("m35.MatMul(v5) = vetor vertical v[3] \n",m35.MatMul(v5));
 
  /* Resultado
   Produto da matriz m[3,5] pelo vetor vertical v[5]
   À esquerda m35 = 
   [[0,1,2,3,4]
    [5,6,7,8,9]
    [10,11,12,13,14]]
   À direita v5 = [1,2,3,4,5]
   m35.MatMul(v5) = vetor vertical v[3
   [40,115,190]
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Preenchimento da matriz com valores incrementais                |
//+------------------------------------------------------------------+
void Arange(matrix & mdouble start = 0double step = 1)
  {
//---
   ulong cols = m.Cols();
   ulong rows = m.Rows();
   double value = start;
   for(ulong r = 0r < rowsr++)
     {
      for(ulong c = 0c < colsc++)
        {
         m[r][c] = value;
         value += step;
        }
     }
//---
  }

 

Exemplo de multiplicação escalar de vetores

void OnStart()
  {
//--- multiplicação escalar de vetores horizontais e verticais
   vector a= {123};  // vetor horizontal
   vector b= {456};  // vetor vertical
   Print("a = "a);
   Print("b = "b);
   Print("1) a.MatMul(b) = "a.MatMul(b));
   //--- mostramos que o método Dot dá o mesmo resultado
   Print("2) a.Dot(b) = "a.Dot(b));
 
  /* Resultado
   a = [1,2,3]
   b = [4,5,6]
   1a.MatMul(b) = 32.0
   2a.Dot(b) = 32.0
    */
  }

 

Ver também

Dot, GeMM

 

 

 