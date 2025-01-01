MatMul

Método MatMul para determinar o produto de matrizes e vetores possui diversas sobrecargas.

Multiplicação de uma matriz por uma matriz: matrix[M][K] * matrix[K][N] = matrix[M][N]

matrix matrix::MatMul(

const matrix& b

);

Multiplicação de um vetor por uma matriz: horizontal vector[K] * matrix[K][N] = horizontal vector[N]

vector vector::MatMul(

const matrix& b

);

Multiplicação de uma matriz por um vetor: matrix[M][K] * vertical vector[K] = vertical vector[M]

vector matrix::MatMul(

const vector& b

);

Multiplicação escalar de vetores: horizontal vector * vertical vector = dot value

scalar vector::MatMul(

const vector& b

);

Parâmetros

b

[in] Matriz ou vetor.

Valor retornado

Matriz, vetor ou escalar, dependendo do método utilizado.

Observação

As matrizes multiplicadas devem ser compatíveis, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. A multiplicação de matrizes não é comutativa, a multiplicação da primeira matriz pela segunda não é igual à multiplicação da segunda matriz pela primeira.

O produto matricial consiste em todas as combinações possíveis de produtos escalares dos vetores linha da primeira matriz e dos vetores coluna da segunda matriz.

Com a multiplicação escalar, os vetores devem ter o mesmo comprimento.

Ao multiplicar um vetor e uma matriz, o comprimento do vetor deve corresponder exatamente ao número de colunas da matriz.

Algoritmo ingênuo de multiplicação de matrizes em MQL5:

matrix MatrixProduct(const matrix& matrix_a, const matrix& matrix_b)

{

matrix matrix_c;



if(matrix_a.Cols()!=matrix_b.Rows())

return(matrix_c);



ulong M=matrix_a.Rows();

ulong K=matrix_a.Cols();

ulong N=matrix_b.Cols();

matrix_c=matrix::Zeros(M,N);



for(ulong m=0; m<M; m++)

for(ulong k=0; k<K; k++)

for(ulong n=0; n<N; n++)

matrix_c[m][n]+=matrix_a[m][k]*matrix_b[k][n];



return(matrix_c);

}

Exemplo de multiplicação de matrizes

matrix a={{1, 0, 0},

{0, 1, 0}};

matrix b={{4, 1},

{2, 2},

{1, 3}};

matrix c1=a.MatMul(b);

matrix c2=b.MatMul(a);

Print("c1 =

", c1);

Print("c2 =

", c2);

/*

c1 =

[[4,1]

[2,2]]

c2 =

[[4,1,0]

[2,2,0]

[1,3,0]]

*/

Exemplo de multiplicação de um vetor horizontal por uma matriz

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- criamos uma matriz 3x5

matrix m35;

m35.Init(3, 5, Arange);

//---

vector v3 = {1, 2, 3};

Print("Produto do vetor horizontal v pela matriz m[3,5]");

Print("Vetor à esquerda v3 = ", v3);

Print("Matriz à direita m35 =

", m35);

Print("v3.MatMul(m35) = vetor horizontal v[5]

", v3.MatMul(m35));



/* Resultado

Produto do vetor horizontal v3 pela matriz m[3,5]

Vetor à esquerda v3 = [1,2,3]

Matriz à direita m35 =

[[0,1,2,3,4]

[5,6,7,8,9]

[10,11,12,13,14]]

v3.MatMul(m35) = vetor horizontal v[5]

[40,46,52,58,64]

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preenchimento da matriz com valores incrementais |

//+------------------------------------------------------------------+

void Arange(matrix & m, double start = 0, double step = 1)

{

//---

ulong cols = m.Cols();

ulong rows = m.Rows();

double value = start;

for(ulong r = 0; r < rows; r++)

{

for(ulong c = 0; c < cols; c++)

{

m[r][c] = value;

value += step;

}

}

//---

}

Exemplo de multiplicação de uma matriz por um vetor vertical

//+------------------------------------------------------------------+

//| Script program start function |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- criamos uma matriz 3x5

matrix m35;

m35.Init(3, 5, Arange);

//---

Print("Produto da matriz m[3,5] pelo vetor vertical v[5]");

vector v5 = {1,2,3,4,5};

Print("À esquerda m35 =

",m35);

Print("À direita v5 = ",v5);

Print("m35.MatMul(v5) = vetor vertical v[3]

",m35.MatMul(v5));



/* Resultado

Produto da matriz m[3,5] pelo vetor vertical v[5]

À esquerda m35 =

[[0,1,2,3,4]

[5,6,7,8,9]

[10,11,12,13,14]]

À direita v5 = [1,2,3,4,5]

m35.MatMul(v5) = vetor vertical v[3]

[40,115,190]

*/

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Preenchimento da matriz com valores incrementais |

//+------------------------------------------------------------------+

void Arange(matrix & m, double start = 0, double step = 1)

{

//---

ulong cols = m.Cols();

ulong rows = m.Rows();

double value = start;

for(ulong r = 0; r < rows; r++)

{

for(ulong c = 0; c < cols; c++)

{

m[r][c] = value;

value += step;

}

}

//---

}

Exemplo de multiplicação escalar de vetores

void OnStart()

{

//--- multiplicação escalar de vetores horizontais e verticais

vector a= {1, 2, 3}; // vetor horizontal

vector b= {4, 5, 6}; // vetor vertical

Print("a = ", a);

Print("b = ", b);

Print("1) a.MatMul(b) = ", a.MatMul(b));

//--- mostramos que o método Dot dá o mesmo resultado

Print("2) a.Dot(b) = ", a.Dot(b));



/* Resultado

a = [1,2,3]

b = [4,5,6]

1) a.MatMul(b) = 32.0

2) a.Dot(b) = 32.0

*/

}

Ver também

Dot, GeMM