Var

Calcula a variância dos valores dos elementos da matriz/vetor.

double vector::Var();



double vector::Std(

const int ddof

);



double matrix::Var();



vector matrix::Var(

const int axis

);



vector matrix::Std(

const int axis,

const int ddof

);

Parâmetros

axis

[in] Eixo. 0 – eixo horizontal, 1 – eixo vertical.

ddof

[in] Delta Degrees of Freedom: parâmetro que define quanto o número de graus de liberdade será reduzido. O divisor na fórmula será N - ddof, onde N é o número de observações. Por padrão, ddof = 0.

Valor retornado

Variância: escalar ou vetorial.

Observação

A variância representa o desvio quadrático médio em relação à média, ou seja, var = mean(x), onde x = abs(a - a.mean())**2.

O valor médio geralmente é calculado como x.sum() / N, onde N = len(x).

A expressão com ddof=0 é às vezes chamada de "variância da população". Se ddof > 0 (valor mais comum é 1), o valor resultante é chamado de "variância amostral".

Exemplo: