Var
Calcula a variância dos valores dos elementos da matriz/vetor.
|
double vector::Var();
Parâmetros
axis
[in] Eixo. 0 – eixo horizontal, 1 – eixo vertical.
ddof
[in] Delta Degrees of Freedom: parâmetro que define quanto o número de graus de liberdade será reduzido. O divisor na fórmula será N - ddof, onde N é o número de observações. Por padrão, ddof = 0.
Valor retornado
Variância: escalar ou vetorial.
Observação
A variância representa o desvio quadrático médio em relação à média, ou seja, var = mean(x), onde x = abs(a - a.mean())**2.
O valor médio geralmente é calculado como x.sum() / N, onde N = len(x).
A expressão com ddof=0 é às vezes chamada de "variância da população". Se ddof > 0 (valor mais comum é 1), o valor resultante é chamado de "variância amostral".
Exemplo:
|
matrixf matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};