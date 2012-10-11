- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Concat
Une 2 submatrizes em uma matriz. Une 2 vetores em um só.
|
vector vector::Concat(
Parâmetros
second_part
[in] Segundo vetor ou matriz para união. Se as matrizes forem unidas ao longo de algum eixo, os tamanhos das matrizes devem coincidir nesse eixo.
axis
[in] Eixo. 0 - eixo horizontal, 1 - eixo vertical.
Valor retornado
Retorna um vetor se os vetores ou matrizes forem unidos sem o parâmetro de eixo, ou se as matrizes forem unidas ao longo do eixo horizontal ou vertical.
Exemplo:
|
vector vector_a={1,2,3,4};