Concat

Une 2 submatrizes em uma matriz. Une 2 vetores em um só.

vector vector::Concat(

const vector& second_part

);



vector matrix::Concat(

const matrix& second_part

);



matrix matrix::Split(

const matrix& second_part

const int axis

);

Parâmetros

second_part

[in] Segundo vetor ou matriz para união. Se as matrizes forem unidas ao longo de algum eixo, os tamanhos das matrizes devem coincidir nesse eixo.

axis

[in] Eixo. 0 - eixo horizontal, 1 - eixo vertical.

Valor retornado

Retorna um vetor se os vetores ou matrizes forem unidos sem o parâmetro de eixo, ou se as matrizes forem unidas ao longo do eixo horizontal ou vertical.

Exemplo: