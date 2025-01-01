Cholesky

Calcula a decomposição de Cholesky.

bool matrix::Cholesky(

matrix& L

);

Parâmetros

L

[out] Matriz triangular inferior.

Valor retornado

Retorna true se bem-sucedido, caso contrário, false.

Observação

Retorna a decomposição de Cholesky, L * L.H, de uma matriz quadrada a, onde L é uma matriz triangular inferior e .H é a matriz conjugada transposta (que é a transposição usual quando a é real).a deve ser hermitiana (simétrica, se for real) e positiva definida. A função não verifica se a é hermitiana ou não. Além disso, apenas elementos triangulares e diagonais inferiores a são usados. Na verdade, apenas L é retornado.

Exemplo: