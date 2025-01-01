- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
SwapCols
Troca colunas em uma matriz.
|
bool matrix::SwapCols(
Parâmetros
col1
[in] Índice da primeira coluna.
col2
[in] Índice da segunda coluna.
Valor retornado
Retorna true se bem-sucedido, caso contrário, false.
Exemplo:
|
matrix matrix_a={{1,2,3,4},