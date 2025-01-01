Random
Função estática. Cria e retorna uma nova matriz ou vetor preenchido com valores aleatórios. Os valores aleatórios são gerados uniformemente dentro do intervalo especificado.
|
static vector vector::Random(
Função para preencher uma matriz ou vetor existente com valores aleatórios. Os valores aleatórios são gerados uniformemente dentro do intervalo especificado.
|
void vector::Random(
Parâmetros
rows
[in] Quantidade de linhas.
cols
[in] Quantidade de colunas.
size
[in] Comprimento do vetor.
min=0.0
[in] Valor mínimo na amostra de números aleatórios gerada.
max=1.0
[in] Valor máximo na amostra de números aleatórios gerada.
Valor retornado
Retorna uma nova matriz com a quantidade especificada de linhas e colunas, preenchida com valores aleatórios.
Exemplo:
|
//+------------------------------------------------------------------+