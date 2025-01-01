Random

Função estática. Cria e retorna uma nova matriz ou vetor preenchido com valores aleatórios. Os valores aleatórios são gerados uniformemente dentro do intervalo especificado.

static vector vector::Random(

const ulong size,

const double min=0.0,

const double max=1.0

);



static matrix matrix::Random(

const ulong rows,

const ulong cols

const float min=0.0,

const float max=1.0

);



Função para preencher uma matriz ou vetor existente com valores aleatórios. Os valores aleatórios são gerados uniformemente dentro do intervalo especificado.

void vector::Random(

const double min=0.0,

const double max=1.0

);



void matrix::Random(

const float min=0.0,

const float max=1.0

);

Parâmetros

rows

[in] Quantidade de linhas.

cols

[in] Quantidade de colunas.

size

[in] Comprimento do vetor.

min=0.0

[in] Valor mínimo na amostra de números aleatórios gerada.

max=1.0

[in] Valor máximo na amostra de números aleatórios gerada.

Valor retornado

Retorna uma nova matriz com a quantidade especificada de linhas e colunas, preenchida com valores aleatórios.

Exemplo: