Inv
Calcula uma matriz inversa multiplicativa em relação a uma matriz quadrada não degenerada usando o método Gauss-Jordan.
|
matrix matrix::Inv()
Valor retornado
Matriz inversa multiplicativa.
Observação
O produto da matriz inicial e da matriz inversa é a matriz identidade.
Se pelo menos uma linha (coluna) da matriz for zero, a matriz inversa não pode ser obtida.
Se duas (ou mais) linhas (colunas) de uma matriz são linearmente dependentes, então a matriz inversa não pode ser obtida.
Exemplo:
|
int TestInverse(const int size_m)