Inv

Calcula uma matriz inversa multiplicativa em relação a uma matriz quadrada não degenerada usando o método Gauss-Jordan.

matrix matrix::Inv()

Valor retornado

Matriz inversa multiplicativa.

Observação

O produto da matriz inicial e da matriz inversa é a matriz identidade.

Se pelo menos uma linha (coluna) da matriz for zero, a matriz inversa não pode ser obtida.

Se duas (ou mais) linhas (colunas) de uma matriz são linearmente dependentes, então a matriz inversa não pode ser obtida.

Exemplo: