Hsplit

Divisão horizontal de uma matriz em várias submatrizes. O mesmo que Split com axis=0

bool matrix::Hsplit(

const ulong parts,

matrix& splitted[]

);



void matrix::Hsplit(

const ulong& parts[],

matrix& splitted[]

);

Parâmetros

parts

[in] Número de submatrices para divisão da matriz.

splitted

[out] Matriz de submatrices recebidas.

Valor retornado

Retorna true se bem-sucedido, caso contrário, false.

Observação

Se o número de submatrizes for especificado, serão obtidas submatrizes do mesmo tamanho. Em outras palavras, o número de linhas deve ser divisível pelo número de partes sem deixar resto. Submatrizes de diferentes tamanhos podem ser obtidas usando uma matriz de tamanhos de submatrizes. Os elementos da matriz de tamanho são usados até que toda a matriz seja dividida. Se a matriz foi completamente dividida e o tamanho restante não for suficiente para formar uma submatriz completa, o restante não dividido será a última submatriz.

Exemplo: