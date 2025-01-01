Inicialização
Existem várias maneiras de declarar e inicializar matrizes e vetores.
|
Função
|
Ação
|
Copia uma matriz, vetor ou array com conversão automática
|
Obtém no vetor dados do buffer especificado do indicador especificado com a quantidade indicada
|
Obtém em uma matriz ou vetor a série histórica da estrutura MqlRates do período-símbolo especificado na quantidade especificada
|
Obtém na matriz ou vetor os ticks a partir da estrutura MqlTick
|
Obtém na matriz ou vetor os ticks a partir da estrutura MqlTick dentro do intervalo de datas especificado
|
Retorna uma matriz com uns na diagonal principal e zeros em todas as outras posições.
|
Cria uma matriz de identidade do tamanho especificado
|
Cria e retorna uma nova matriz preenchida com uns
|
Cria e retorna uma nova matriz preenchida com zeros
|
Cria e retorna uma nova matriz preenchida com os valores fornecidos
|
Cria uma matriz com uns na diagonal indicada e abaixo e zeros em todas as outras posições
|
Inicializa uma matriz ou vetor
|
Preenche uma matriz ou vetor existente com o valor fornecido
|
Função estática. Cria e retorna uma nova matriz ou vetor preenchido com valores aleatórios. Os valores aleatórios são gerados uniformemente dentro do intervalo especificado.
Declaração sem especificar um tamanho (sem alocação de memória de dados):
|
matrix matrix_a; // matriz do tipo double
Declaração de tamanho (com alocação de memória para dados, mas sem nenhuma inicialização):
|
matrix matrix_a(128,128); // podem ser especificados como parâmetros quer seja constantes,
Declaração com inicialização (os tamanhos das matrizes e vetores neste caso são determinados pela sequência de inicialização):
|
matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};
Declaração com inicialização:
|
template<typename T>
É importante notar que as dimensões de uma matriz ou vetor podem ser alteradas, pois a memória de dados é sempre dinâmica.
Métodos estáticos
Métodos estáticos para criar matrizes e vetores do tamanho especificado, inicializados de uma determinada maneira:
|
matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);
Métodos para inicializar matrizes e vetores já criados:
|
matrix matrix_a;