Inicialização

Existem várias maneiras de declarar e inicializar matrizes e vetores.

Função Ação Assign Copia uma matriz, vetor ou array com conversão automática CopyIndicatorBuffer Obtém no vetor dados do buffer especificado do indicador especificado com a quantidade indicada CopyRates Obtém em uma matriz ou vetor a série histórica da estrutura MqlRates do período-símbolo especificado na quantidade especificada CopyTicks Obtém na matriz ou vetor os ticks a partir da estrutura MqlTick CopyTicksRange Obtém na matriz ou vetor os ticks a partir da estrutura MqlTick dentro do intervalo de datas especificado Eye Retorna uma matriz com uns na diagonal principal e zeros em todas as outras posições. Identity Cria uma matriz de identidade do tamanho especificado Ones Cria e retorna uma nova matriz preenchida com uns Zeros Cria e retorna uma nova matriz preenchida com zeros Full Cria e retorna uma nova matriz preenchida com os valores fornecidos Tri Cria uma matriz com uns na diagonal indicada e abaixo e zeros em todas as outras posições Init Inicializa uma matriz ou vetor Fill Preenche uma matriz ou vetor existente com o valor fornecido Random Função estática. Cria e retorna uma nova matriz ou vetor preenchido com valores aleatórios. Os valores aleatórios são gerados uniformemente dentro do intervalo especificado.

Declaração sem especificar um tamanho (sem alocação de memória de dados):

matrix matrix_a; // matriz do tipo double

matrix<double> matrix_a1; // outra forma de declarar uma matriz de tipo double, e é adequada para uso em modelos

matrixf matrix_a2; // matriz do tipo float

matrix<float> matrix_a3; // matriz do tipo float

vector vector_a; // vetor do tipo double

vector<double> vector_a1;

vectorf vector_a2; // vetor do tipo float

vector<float> vector_a3;

Declaração de tamanho (com alocação de memória para dados, mas sem nenhuma inicialização):

matrix matrix_a(128,128); // podem ser especificados como parâmetros quer seja constantes,

matrix<double> matrix_a1(InpRows,InpCols); // ou variáveis

matrixf matrix_a2(1,128); // análogo de um vetor horizontal

matrix<float> matrix_a3(InpRows,1); // análogo de um vetor vertical

vector vector_a(256);

vector<double> vector_a1(InpSize);

vectorf vector_a2(SomeFunc()); // a função SomeFunc retorna um número de tipo ulong, que é usado para definir o tamanho do vetor

vector<float> vector_a3(InpSize+16); // a expressão pode ser usada como um parâmetro

Declaração com inicialização (os tamanhos das matrizes e vetores neste caso são determinados pela sequência de inicialização):

matrix matrix_a={{0.1,0.2,0.3},{0.4,0.5,0.6}};

matrix<double> matrix_a1=matrix_a; // devem ser matrizes do mesmo tipo

matrixf matrix_a2={{1,0,0},{0,1,0},{0,0,1}};

matrix<float> matrix_a3={{1,2},{3,4}};

vector vector_a={-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5};

vector<double> vector_a1={1,5,2.4,3.3};

vectorf vector_a2={0,1,2,3};

vector<float> vector_a3=vector_a2; // devem ser vetores do mesmo tipo

Declaração com inicialização:

template<typename T>

void MatrixArange(matrix<T> &mat,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<mat.Rows(); i++)

{

for(ulong j=0; j<mat.Cols(); j++,value+=step)

mat[i][j]=value;

}

}

template<typename T>

void VectorArange(vector<T> &vec,T value=0.0,T step=1.0)

{

for(ulong i=0; i<vec.Size(); i++,value+=step)

vec[i]=value;

}

matrix matrix_a(size_m,size_k,MatrixArange,-M_PI,0.1); // primeiro é criada uma matriz não inicializada de size_m x size_k, depois a função MatrixArange é chamada com os parâmetros listados durante a inicialização

matrixf matrix_a1(10,20,MatrixArange); // após a criação da matriz, a função MatrixArange é chamada com os parâmetros padrão

vector vector_a(size,VectorArange,-10.0); // Após a criação de um vetor, a VectorArange é chamada com um parâmetro, o segundo parâmetro é o padrão

vectorf vector_a1(128,VectorArange);

É importante notar que as dimensões de uma matriz ou vetor podem ser alteradas, pois a memória de dados é sempre dinâmica.

Métodos estáticos

Métodos estáticos para criar matrizes e vetores do tamanho especificado, inicializados de uma determinada maneira:

matrix matrix_a =matrix::Eye(4,5,1);

matrix<double> matrix_a1=matrix::Full(3,4,M_PI);

matrixf matrix_a2=matrixf::Identity(5,5);

matrixf<float> matrix_a3=matrixf::Ones(5,5);

matrix matrix_a4=matrix::Tri(4,5,-1);

vector vector_a =vector::Ones(256);

vectorf vector_a1=vector<float>::Zeros(16);

vector<float> vector_a2=vectorf::Full(128,float_value);

Métodos para inicializar matrizes e vetores já criados: