Rank
Retorna o posto de uma matriz usando o método de Gauss.
int Rank()
Valor retornado
Posto da matriz.
Observação
O posto de um sistema de linhas (colunas) de uma matriz A com m linhas e n colunas é o número máximo de linhas (colunas) linearmente independentes. Várias linhas (colunas) são chamadas linearmente independentes se nenhuma delas puder ser expressa linearmente em termos de outras. O posto do sistema de linhas é sempre igual ao posto do sistema de colunas, e esse número é chamado de posto da matriz.
Exemplo em MQL5:
matrix a=matrix::Eye(4, 4);;
Exemplo em Python:
import numpy as np