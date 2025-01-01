Rank

Retorna o posto de uma matriz usando o método de Gauss.

int Rank()

Valor retornado

Posto da matriz.

Observação

O posto de um sistema de linhas (colunas) de uma matriz A com m linhas e n colunas é o número máximo de linhas (colunas) linearmente independentes. Várias linhas (colunas) são chamadas linearmente independentes se nenhuma delas puder ser expressa linearmente em termos de outras. O posto do sistema de linhas é sempre igual ao posto do sistema de colunas, e esse número é chamado de posto da matriz.

Exemplo em MQL5:

matrix a=matrix::Eye(4, 4);;

Print("matrix a

", a);

Print("a.Rank()=", a.Rank());



matrix I=matrix::Eye(4, 4);

I[3, 3] = 0.; // déficit da matriz

Print("I

", I);

Print("I.Rank()=", I.Rank());



matrix b=matrix::Ones(1, 4);

Print("b

", b);

Print("b.Rank()=", b.Rank());;// 1 dimensão - posto 1, a menos que todos sejam "0".



matrix zeros=matrix::Zeros(4, 1);

Print("zeros

", zeros);

Print("zeros.Rank()=", zeros.Rank());



/*

matrix a

[[1,0,0,0]

[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,1]]

a.Rank()=4



I

[[1,0,0,0]

[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,0]]

I.Rank()=3



b

[[1,1,1,1]]

b.Rank()=1



zeros

[[0]

[0]

[0]

[0]]

zeros.Rank()=0

*/

Exemplo em Python: