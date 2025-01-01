Cond
Calcula o número de condicionamento da matriz.
|
double matrix::Cond(
Parâmetros
norm
[in] Ordem da norma a partir da enumeração ENUM_MATRIX_NORM.
Valor retornado
Número de condicionamento da matriz. Pode ser infinito.
Observação
O número de condicionamento x é definido como o produto da norma x e seu inverso x [1]. Nesse caso, a norma pode ser a norma L2 usual (raiz da soma dos quadrados) ou uma norma matricial diferente.
O número de condicionamento (ou medida) de uma matriz é o valor K, que é igual ao produto das normas da matriz A e seu inverso. Matrizes com um grande número de condicionamento são chamadas mal condicionadas e vice-versa, matrizes com um pequeno número são chamadas bem condicionadas. A matriz inversa é obtida usando a pseudo-inversão, para não se limitar à condição de que a matriz seja quadrada e não-singular.
Uma exceção é o número de condicionamento espectral.
Algoritmo simples para calcular o número de condicionamento espectral em MQL5:
|
double MatrixCondSpectral(matrix& a)
Exemplo em MQL5:
|
matrix a= {{1, 0, -1}, {0, 1, 0}, { 1, 0, 1}};
Exemplo em Python:
|
import numpy as np