Activation
Calcula os valores da função de ativação e os grava no vetor/matriz transmitido.
|
bool vector::Activation(
Parâmetros
vect_out/matrix_out
[out] Vetor ou matriz para obter os valores calculados da função de ativação.
activation
[in] Função de ativação a partir da enumeração ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.
axis
[in] Valor a partir da enumeração ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ – eixo horizontal, AXIS_VERT – eixo vertical).
...
[in] Parâmetros adicionais necessários para algumas funções de ativação. Se nenhum parâmetro for especificado, serão usados os valores padrão.
Valor retornado
Retorna true se for bem-sucedido, caso contrário, false.
Parâmetros adicionais
Algumas funções de ativação aceitam parâmetros adicionais. Se nenhum parâmetro for especificado, serão usados os valores padrão
|
AF_ELU (Exponential Linear Unit)
Observação
Nas redes neurais artificiais, a função de ativação do neurônio determina o sinal de saída, que é determinado pelo sinal de entrada ou pelo conjunto de sinais de entrada. A escolha da função de ativação tem um grande impacto sobre os recursos e o desempenho da rede neural. Diferentes partes do modelo (camadas) podem usar diferentes funções de ativação.
Exemplos do uso de parâmetros adicionais:
|
vector x={0.1, 0.4, 0.9, 2.0, -5.0, 0.0, -0.1};