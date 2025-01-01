Activation

Calcula os valores da função de ativação e os grava no vetor/matriz transmitido.

bool vector::Activation(

vector& vect_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

...

);





bool matrix::Activation(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation

);





bool matrix::Activation(

matrix& matrix_out,

ENUM_ACTIVATION_FUNCTION activation,

ENUM_MATRIX_AXIS axis,

...

);

Parâmetros

vect_out/matrix_out

[out] Vetor ou matriz para obter os valores calculados da função de ativação.

activation

[in] Função de ativação a partir da enumeração ENUM_ACTIVATION_FUNCTION.

axis

[in] Valor a partir da enumeração ENUM_MATRIX_AXIS (AXIS_HORZ – eixo horizontal, AXIS_VERT – eixo vertical).

...

[in] Parâmetros adicionais necessários para algumas funções de ativação. Se nenhum parâmetro for especificado, serão usados os valores padrão.

Valor retornado

Retorna true se for bem-sucedido, caso contrário, false.

Parâmetros adicionais

Algumas funções de ativação aceitam parâmetros adicionais. Se nenhum parâmetro for especificado, serão usados os valores padrão

AF_ELU (Exponential Linear Unit)

double alpha=1.0



Função de ativação: if(x>=0) f(x) = x

else f(x) = alpha * (exp(x)-1)





AF_LINEAR

double alpha=1.0

double beta=0.0



Função de ativação: f(x) = alpha*x + beta





AF_LRELU (Leaky REctified Linear Unit)

double alpha=0.3



Função de ativação: if(x>=0) f(x)=x

else f(x) = alpha*x





AF_RELU (REctified Linear Unit)

double alpha=0.0

double max_value=0.0

double treshold=0.0



Função de ativação: if(alpha==0) f(x) = max(x,0)

else if(x>max_value) f(x) = x

else f(x) = alpha*(x - treshold)





AF_SWISH

double beta=1.0



Função de ativação: f(x) = x / (1+exp(-x*beta))





AF_TRELU (Thresholded REctified Linear Unit)

double theta=1.0



Função de ativação: if(x>theta) f(x) = x

else f(x) = 0





AF_PRELU (Parametric REctified Linear Unit)

double alpha[] - learned array of coeefficients



Função de ativação: if(x[i]>=0) f(x)[i] = x[i]

else f(x)[i] = alpha[i] * x[i]

Observação

Nas redes neurais artificiais, a função de ativação do neurônio determina o sinal de saída, que é determinado pelo sinal de entrada ou pelo conjunto de sinais de entrada. A escolha da função de ativação tem um grande impacto sobre os recursos e o desempenho da rede neural. Diferentes partes do modelo (camadas) podem usar diferentes funções de ativação.

Exemplos do uso de parâmetros adicionais: