Convolve
Retorna uma convolução linear discreta de dois vetores de sequência.
|
vector vector::Convolve(
Parâmetros
v
[out] Segundo vetor.
mode
[in] O parâmetro mode define o modo de cálculo da convolução linear ENUM_VECTOR_CONVOLVE.
Valor retornado
Convolução linear discreta de dois vetores.
Algoritmo simples para calcular a convolução de dois vetores em MQL5:
|
vector VectorConvolutionFull(const vector& a,const vector& b)
Exemplo em MQL5:
|
vector a= {1, 2, 3, 4, 5};
Exemplo em Python:
|
import numpy as np