TriL

Retorna uma cópia da matriz, substituindo todos os elementos acima da k-ésima diagonal por zeros. Matriz triangular inferior.

matrix matrix::Tril(

const int ndiag=0

);

Parâmetros

ndiag=0

[in] A diagonal acima da qual os elementos são substituídos por zeros. ndiag = 0 (por padrão) – diagonal principal, ndiag < 0 – abaixo, já ndiag > 0 – acima da diagonal principal.

Valor retornado

Uma matriz cujo triângulo inferior é preenchido com uns e todos os demais elementos com zeros.

Exemplo em MQL5:

matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};

matrix b=a.TriL(-1);

Print("matrix b

",b);



/*

matrix_c

[[0,0,0]

[4,0,0]

[7,8,0]

[10,11,12]]

*/

Exemplo em Python: