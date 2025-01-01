DocumentaçãoSeções
TriL 

TriL

Retorna uma cópia da matriz, substituindo todos os elementos acima da k-ésima diagonal por zeros. Matriz triangular inferior.

matrix matrix::Tril(
  const int     ndiag=0      // índice diagonal
   );

Parâmetros

ndiag=0

[in]  A diagonal acima da qual os elementos são substituídos por zeros. ndiag = 0 (por padrão) – diagonal principal, ndiag < 0 – abaixo, já ndiag > 0 – acima da diagonal principal.

Valor retornado

Uma matriz cujo triângulo inferior é preenchido com uns e todos os demais elementos com zeros.

Exemplo em MQL5:

   matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
   matrix b=a.TriL(-1);
   Print("matrix b \n",b);
 
  /*
  matrix_c
  [[0,0,0]
  [4,0,0]
  [7,8,0]
  [10,11,12]]
  */

Exemplo em Python:

import numpy as np
 
a=np.tril([[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9],[10,11,12]], -1)
 
[[ 0  0  0]
 [ 4  0  0]
 [ 7  8  0]
 [10 11 12]]