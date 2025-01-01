- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
TriL
Retorna uma cópia da matriz, substituindo todos os elementos acima da k-ésima diagonal por zeros. Matriz triangular inferior.
|
matrix matrix::Tril(
Parâmetros
ndiag=0
[in] A diagonal acima da qual os elementos são substituídos por zeros. ndiag = 0 (por padrão) – diagonal principal, ndiag < 0 – abaixo, já ndiag > 0 – acima da diagonal principal.
Valor retornado
Uma matriz cujo triângulo inferior é preenchido com uns e todos os demais elementos com zeros.
Exemplo em MQL5:
|
matrix a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};
Exemplo em Python:
|
import numpy as np