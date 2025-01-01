Std

Calcula o desvio padrão dos valores dos elementos da matriz/vetor ou do eixo especificado.

double vector::Std();



double vector::Std(

const int ddof

);



double matrix::Std();



vector matrix::Std(

const int axis

);



vector matrix::Std(

const int axis,

const int ddof

);

Parâmetros

axis

[in] Eixo. 0 – eixo horizontal, 1 – eixo vertical.

ddof

[in] Delta Degrees of Freedom: parâmetro que define quanto o número de graus de liberdade será reduzido. O divisor na fórmula será N - ddof, onde N é o número de observações. Por padrão, ddof = 0.

Valor retornado

Desvio padrão: escalar ou vetorial.

Observação

O desvio padrão é a raiz quadrada da média dos quadrados dos desvios em relação à média, ou seja, std = sqrt(mean(x)), onde x = abs(a - a.mean())**2.

O desvio padrão normalmente é calculado como x.sum() / N, onde N = len(x).

A expressão com ddof=0 é às vezes chamada de "variância da população". Se ddof > 0 (valor mais comum é 1), o valor resultante é chamado de "variância amostral".

Exemplo: