Row

Retorna um vetor linha. Grava um vetor na string especificada.

vector matrix::Row(
  const ulong   nrow      // número da linha
   );
 
void matrix::Row(
  const vector  v,        // vetor da linha
  const ulong   nrow      // número da linha
   );
 

Parâmetros

nrow

[in]  Número da linha.

Valor retornado

Vetor.

Observação

A linha pode ser definida para matrizes não distribuídas (sem dimensões definidas). Nesse caso, será criada uma matriz com todos os elementos iguais a zero, com tamanho (número de linhas + 1) x tamanho do vetor, após o que os valores dos elementos do vetor serão inseridos na linha correspondente. Se a linha for definida para uma matriz já existente, as dimensões da matriz não serão alteradas e os valores dos elementos da matriz fora do vetor da linha não serão alterados.

Exemplo:

   vector v1={1,2,3};
   matrix m1;
   m1.Row(v1,1);
   Print("m1\n",m1);
   matrix m2=matrix::Full(4,5,7);
   m2.Row(v1,2);
   Print("m2\n",m2);
   
   Print("row 1 - ",m2.Row(1));
   Print("row 2 - ",m2.Row(2));
 
  /*
  m1
  [[0,0,0]
  [1,2,3]]
  m2
  [[7,7,7,7,7]
  [7,7,7,7,7]
  [1,2,3,7,7]
  [7,7,7,7,7]]
  row 1 - [7,7,7,7,7]
  row 2 - [1,2,3,7,7]
  */
