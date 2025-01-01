- HasNan
Row
Retorna um vetor linha. Grava um vetor na string especificada.
|
vector matrix::Row(
Parâmetros
nrow
[in] Número da linha.
Valor retornado
Vetor.
Observação
A linha pode ser definida para matrizes não distribuídas (sem dimensões definidas). Nesse caso, será criada uma matriz com todos os elementos iguais a zero, com tamanho (número de linhas + 1) x tamanho do vetor, após o que os valores dos elementos do vetor serão inseridos na linha correspondente. Se a linha for definida para uma matriz já existente, as dimensões da matriz não serão alteradas e os valores dos elementos da matriz fora do vetor da linha não serão alterados.
Exemplo:
|
vector v1={1,2,3};