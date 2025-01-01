Row

Retorna um vetor linha. Grava um vetor na string especificada.

vector matrix::Row(

const ulong nrow

);



void matrix::Row(

const vector v,

const ulong nrow

);



Parâmetros

nrow

[in] Número da linha.

Valor retornado

Vetor.

Observação

A linha pode ser definida para matrizes não distribuídas (sem dimensões definidas). Nesse caso, será criada uma matriz com todos os elementos iguais a zero, com tamanho (número de linhas + 1) x tamanho do vetor, após o que os valores dos elementos do vetor serão inseridos na linha correspondente. Se a linha for definida para uma matriz já existente, as dimensões da matriz não serão alteradas e os valores dos elementos da matriz fora do vetor da linha não serão alterados.

Exemplo: