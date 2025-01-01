- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Manuseio de matrizes e vetores.
Métodos para manipulação básica de matrizes, incluindo preenchimento, cópia, obtenção de submatrizes, transposição, divisão e classificação.
Existem também vários métodos para trabalhar com as linhas e colunas de uma matriz.
|
Função
|
Ação
|
Retorna o número de valores NaN na matriz/vetor
|
Substitui NaN na matriz/vetor por um novo valor e retorna o número de elementos substituídos.
|
Expande ou reorganiza os eixos de uma matriz, retorna a matriz modificada
|
Transposição de uma matriz complexa com conjugação. Desenvolve ou reorganiza os eixos da matriz alterando o sinal da parte imaginária dos números complexos, retornando a matriz modificada
|
Retorna uma cópia da matriz, substituindo todos os elementos acima da k-ésima diagonal por zeros. Matriz triangular inferior
|
Retorna uma cópia da matriz, substituindo todos os elementos abaixo da k-ésima diagonal por zeros. Matriz triangular superior
|
Extrai uma diagonal ou cria uma matriz diagonal
|
Retorna um vetor linha. Grava um vetor na string especificada
|
Retorna um vetor coluna. Grava um vetor na coluna especificada
|
Devolve uma cópia da matriz/vetor em questão
|
Une 2 submatrizes em uma matriz. Une 2 vetores em um só.
|
Compara os elementos de duas matrizes/vetores com a precisão especificada
|
Compara se os elementos de duas matrizes/vetores correspondem, levando em conta dígitos significativos
|
Executa uma comparação absoluta de duas matrizes, transformando suas linhas sequenciais em vetores unidimensionais
|
Permite endereçar um elemento da matriz por meio de um índice, e não por meio de dois
|
Limita os elementos de uma matriz/vetor a um intervalo especificado de valores válidos
|
Altera a forma de uma matriz sem mudar seus dados
|
Retorna uma nova matriz da forma e tamanho especificados
|
Troca linhas em uma matriz
|
Troca colunas em uma matriz
|
Divisão de uma matriz em várias submatrices
|
Divisão horizontal de uma matriz em várias submatrizes. O mesmo que Split с axis=0
|
Divisão vertical de uma matriz em várias submatrizes. O mesmo que Split с axis=1
|
Executa uma classificação indireta em uma matriz ou vetor.
|
Classifica no local uma matriz ou vetor.