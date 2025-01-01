HasNan Retorna o número de valores NaN na matriz/vetor

ReplaceNan Substitui NaN na matriz/vetor por um novo valor e retorna o número de elementos substituídos.

Transpose Expande ou reorganiza os eixos de uma matriz, retorna a matriz modificada

TransposeConjugate Transposição de uma matriz complexa com conjugação. Desenvolve ou reorganiza os eixos da matriz alterando o sinal da parte imaginária dos números complexos, retornando a matriz modificada

TriL Retorna uma cópia da matriz, substituindo todos os elementos acima da k-ésima diagonal por zeros. Matriz triangular inferior

TriU Retorna uma cópia da matriz, substituindo todos os elementos abaixo da k-ésima diagonal por zeros. Matriz triangular superior

Diag Extrai uma diagonal ou cria uma matriz diagonal

Row Retorna um vetor linha. Grava um vetor na string especificada

Col Retorna um vetor coluna. Grava um vetor na coluna especificada

Copy Devolve uma cópia da matriz/vetor em questão

Concat Une 2 submatrizes em uma matriz. Une 2 vetores em um só.

Compare Compara os elementos de duas matrizes/vetores com a precisão especificada

CompareByDigits Compara se os elementos de duas matrizes/vetores correspondem, levando em conta dígitos significativos

CompareEqual Executa uma comparação absoluta de duas matrizes, transformando suas linhas sequenciais em vetores unidimensionais

Flat Permite endereçar um elemento da matriz por meio de um índice, e não por meio de dois

Clip Limita os elementos de uma matriz/vetor a um intervalo especificado de valores válidos

Reshape Altera a forma de uma matriz sem mudar seus dados

Resize Retorna uma nova matriz da forma e tamanho especificados

SwapRows Troca linhas em uma matriz

SwapCols Troca colunas em uma matriz

Split Divisão de uma matriz em várias submatrices

Hsplit Divisão horizontal de uma matriz em várias submatrizes. O mesmo que Split с axis=0

Vsplit Divisão vertical de uma matriz em várias submatrizes. O mesmo que Split с axis=1

ArgSort Executa uma classificação indireta em uma matriz ou vetor.