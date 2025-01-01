DocumentaçãoSeções
Manuseio de matrizes e vetores.

Métodos para manipulação básica de matrizes, incluindo preenchimento, cópia, obtenção de submatrizes, transposição, divisão e classificação.

Existem também vários métodos para trabalhar com as linhas e colunas de uma matriz.

Função

Ação

HasNan

Retorna o número de valores NaN na matriz/vetor

ReplaceNan

Substitui NaN na matriz/vetor por um novo valor e retorna o número de elementos substituídos.

Transpose

Expande ou reorganiza os eixos de uma matriz, retorna a matriz modificada

TransposeConjugate

Transposição de uma matriz complexa com conjugação. Desenvolve ou reorganiza os eixos da matriz alterando o sinal da parte imaginária dos números complexos, retornando a matriz modificada

TriL

Retorna uma cópia da matriz, substituindo todos os elementos acima da k-ésima diagonal por zeros. Matriz triangular inferior

TriU

Retorna uma cópia da matriz, substituindo todos os elementos abaixo da k-ésima diagonal por zeros. Matriz triangular superior

Diag

Extrai uma diagonal ou cria uma matriz diagonal

Row

Retorna um vetor linha. Grava um vetor na string especificada

Col

Retorna um vetor coluna. Grava um vetor na coluna especificada

Copy

Devolve uma cópia da matriz/vetor em questão

Concat

Une 2 submatrizes em uma matriz. Une 2 vetores em um só.

Compare

Compara os elementos de duas matrizes/vetores com a precisão especificada

CompareByDigits

Compara se os elementos de duas matrizes/vetores correspondem, levando em conta dígitos significativos

CompareEqual

Executa uma comparação absoluta de duas matrizes, transformando suas linhas sequenciais em vetores unidimensionais

Flat

Permite endereçar um elemento da matriz por meio de um índice, e não por meio de dois

Clip

Limita os elementos de uma matriz/vetor a um intervalo especificado de valores válidos

Reshape

Altera a forma de uma matriz sem mudar seus dados

Resize

Retorna uma nova matriz da forma e tamanho especificados

SwapRows

Troca linhas em uma matriz

SwapCols

Troca colunas em uma matriz

Split

Divisão de uma matriz em várias submatrices

Hsplit

Divisão horizontal de uma matriz em várias submatrizes. O mesmo que Split с axis=0

Vsplit

Divisão vertical de uma matriz em várias submatrizes. O mesmo que Split с axis=1

ArgSort

Executa uma classificação indireta em uma matriz ou vetor.

Sort

Classifica no local uma matriz ou vetor.