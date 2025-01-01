- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Flat
Permite endereçar um elemento da matriz por meio de um índice, e não por meio de dois.
|
bool matrix::Flat(
Parâmetros
index
[in] índice Flat
value
[in] O valor a ser definido pelo índice definido.
Valor retornado
Valor com base no índice fornecido.
Observação
Para a matriz matrix mat(3,3) os acessos podem ser escritos da seguinte forma:
- para leitura – x=mat.Flat(4), o que equivale a escrever x=mat[1][1]
- para escrita – mat.Flat(5, 42), o que equivale a escrever mat[1][2]=42
Exemplo:
|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4},{7,11,9}};