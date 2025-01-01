Flat

Permite endereçar um elemento da matriz por meio de um índice, e não por meio de dois.

bool matrix::Flat(

const ulong index,

const double value

);



double matrix::Flat(

const ulong index,

);



Parâmetros

index

[in] índice Flat

value

[in] O valor a ser definido pelo índice definido.

Valor retornado

Valor com base no índice fornecido.

Observação

Para a matriz matrix mat(3,3) os acessos podem ser escritos da seguinte forma:

para leitura – x=mat.Flat(4), o que equivale a escrever x=mat[1][1]

para escrita – mat.Flat(5, 42), o que equivale a escrever mat[1][2]=42

Exemplo: