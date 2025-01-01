Operações matemáticas sobre matrizes e vetores

As operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão podem ser realizadas em matrizes e vetores, de forma elementar, isto é, operando-se elemento por elemento.

As funções matemáticas foram originalmente projetadas para realizar operações matemáticas em quantidades escalares. A maioria dessas funções agora também pode ser usada com os novos tipos de dados – com matrizes e vetores – MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. Neste caso, a matriz ou vetor é processado elemento por elemento. Exemplo:

//---

matrix a= {{1, 4}, {9, 16}};

Print("matrix a=

",a);

a=MathSqrt(a);

Print("MatrSqrt(a)=

",a);

/*

matrix a=

[[1,4]

[9,16]]

MatrSqrt(a)=

[[1,2]

[3,4]]

*/

No caso de MathMod e MathPow como segundo parâmetro, pode ser usado um escalar, uma matriz ou um vetor de tamanho apropriado.

Para ilustrar como calcular o desvio padrão usando funções matemáticas em um vetor, vamos utilizar um exemplo.