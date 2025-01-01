DocumentaçãoSeções
As operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão podem ser realizadas em matrizes e vetores, de forma elementar, isto é, operando-se elemento por elemento.

As funções matemáticas foram originalmente projetadas para realizar operações matemáticas em quantidades escalares. A maioria dessas funções agora também pode ser usada com os novos tipos de dados – com matrizes e vetores – MathAbs, MathArccos, MathArcsin, MathArctan, MathCeil, MathCos, MathExp, MathFloor, MathLog, MathLog10, MathMod, MathPow, MathRound, MathSin, MathSqrt, MathTan, MathExpm1, MathLog1p, MathArccosh, MathArcsinh, MathArctanh, MathCosh, MathSinh, MathTanh. Neste caso, a matriz ou vetor é processado elemento por elemento. Exemplo:

//---
  matrix a= {{14}, {916}};
  Print("matrix a=\n",a);
  a=MathSqrt(a);
  Print("MatrSqrt(a)=\n",a);
  /*
   matrix a=
   [[1,4]
    [9,16]]
   MatrSqrt(a)=
   [[1,2]
    [3,4]]
  */

No caso de MathMod e MathPow como segundo parâmetro, pode ser usado um escalar, uma matriz ou um vetor de tamanho apropriado.

Para ilustrar como calcular o desvio padrão usando funções matemáticas em um vetor, vamos utilizar um exemplo.

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
 {
//--- utilizamos uma função de inicialização para preencher o vetor
  vector r(10ArrayRandom); // csérie de números aleatórios de 0 a 1
//--- calculamos o valor médio
  double avr=r.Mean();       // média da matriz
  vector d=r-avr;            // calculamos a matriz de desvios em relação ao valor médio
  Print("avr(r)="avr);
  Print("r="r);
  Print("d="d);
  vector s2=MathPow(d2);   // matriz de quadrados de desvios
  double sum=s2.Sum();       // soma dos quadrados de desvios
//--- calculamos o desvio padrão de 2 maneiras
  double std=MathSqrt(sum/r.Size());
  Print(" std(r)="std);
  Print("r.Std()="r.Std());   
 }
/*
  avr(r)=0.5300302133243813
  r=[0.8346201971495713,0.8031556138798182,0.6696676534318063,0.05386516922513505,0.5491195410016175,0.8224433118686484,...
  d=[0.30458998382519,0.2731254005554369,0.1396374401074251,-0.4761650440992462,0.01908932767723626,0.2924130985442671, ...
   std(r)=0.2838269732183663
  r.Std()=0.2838269732183663
*/
//+------------------------------------------------------------------+
//| Preenche o vetor com valores aleatórios                           |
//+------------------------------------------------------------------+
void ArrayRandom(vectorv)
 {
  for(ulong i=0i<v.Size(); i++)
    v[i]=double(MathRand())/32767.;
 }

 

 