Resize

Retorna uma nova matriz da forma e tamanho especificados.

bool matrix::Resize(

const ulong rows,

const ulong cols,

const ulong reserve=0

);



bool vector::Resize(

const ulong size,

const ulong reserve=0

);

Parâmetros

rows

[in] Novo número de linhas.

cols

[in] Novo número de colunas.

Valor retornado

Retorna true se bem-sucedido, caso contrário, false.

Observação

A matriz (ou vetor) é processada localmente. Nenhuma cópia é criada. Qualquer dimensão pode ser definida, ou seja rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. Ao contrário do Reshape, a matriz é processada linha por linha. Se o número de colunas aumenta, os valores das colunas "extras" são indefinidos. Quando o número de filas é aumentado, os valores dos elementos das novas filas ficam indefinidos. Quando o número de colunas é reduzido, cada linha da matriz é truncada.

Exemplo: