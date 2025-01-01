- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Resize
Retorna uma nova matriz da forma e tamanho especificados.
|
bool matrix::Resize(
Parâmetros
rows
[in] Novo número de linhas.
cols
[in] Novo número de colunas.
Valor retornado
Retorna true se bem-sucedido, caso contrário, false.
Observação
A matriz (ou vetor) é processada localmente. Nenhuma cópia é criada. Qualquer dimensão pode ser definida, ou seja rows_new*cols_new!=rows_old*cols_old. Ao contrário do Reshape, a matriz é processada linha por linha. Se o número de colunas aumenta, os valores das colunas "extras" são indefinidos. Quando o número de filas é aumentado, os valores dos elementos das novas filas ficam indefinidos. Quando o número de colunas é reduzido, cada linha da matriz é truncada.
Exemplo:
|
matrix matrix_a={{1,2,3},{4,5,6},{7,8,9},{10,11,12}};