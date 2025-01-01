DocumentaçãoSeções
Set

Define o valor de um elemento vetorial pelo índice especificado.

bool vector::Set(
  ulong   index,     // índice do elemento
  double  value      // valor
   );

Parâmetros

index

[in]  Índice do elemento para o qual o valor deve ser definido.

value

[in]  Valor.

Valor retornado

Retorna true se for bem-sucedido, caso contrário, false.

Observação

O método Set faz a mesma coisa que a atribuição de um valor por meio de colchetes, assim: vector[index]=value. Adicionado para facilitar a portabilidade do código proveniente de linguagens que usam exatamente essa tipo de entrada. O exemplo abaixo mostra as duas variantes de preenchimento do vetor com valores pelo índice especificado.

Exemplo:

void OnStart()
  {
//---
   vector v1(10VectorAssignValues);
   Print("v1 = "v1);
 
   vector v2(10VectorSetValues);
   Print("v2 = "v2);
  }
 /* Resultado
  v1 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
  v2 = [1,2,4,8,16,32,64,128,256,512]
  */
//+------------------------------------------------------------------+
//| Preenche o vetor com a potência de um número por meio da operação de atribuição     |
//+------------------------------------------------------------------+
void VectorAssignValues(vectorvdouble initial=1)
  {
   double value=initial;
   for(ulong k=0k<v.Size(); k++)
     {
      v[k]=value;
      value*=2;
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Preenche o vetor com potências de um número usando o método Set                     |
//+------------------------------------------------------------------+
void VectorSetValues(vectorvdouble initial=1)
  {
   double value=initial;
   for(ulong k=0k<v.Size(); k++)
     {
      v.Set(kvalue);
      value*=2;
     }
  }