Set

Define o valor de um elemento vetorial pelo índice especificado.

bool vector::Set(

ulong index,

double value

);

Parâmetros

index

[in] Índice do elemento para o qual o valor deve ser definido.

value

[in] Valor.

Valor retornado

Retorna true se for bem-sucedido, caso contrário, false.

Observação

O método Set faz a mesma coisa que a atribuição de um valor por meio de colchetes, assim: vector[index]=value. Adicionado para facilitar a portabilidade do código proveniente de linguagens que usam exatamente essa tipo de entrada. O exemplo abaixo mostra as duas variantes de preenchimento do vetor com valores pelo índice especificado.

Exemplo: