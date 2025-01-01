- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Set
Define o valor de um elemento vetorial pelo índice especificado.
|
bool vector::Set(
Parâmetros
index
[in] Índice do elemento para o qual o valor deve ser definido.
value
[in] Valor.
Valor retornado
Retorna true se for bem-sucedido, caso contrário, false.
Observação
O método Set faz a mesma coisa que a atribuição de um valor por meio de colchetes, assim: vector[index]=value. Adicionado para facilitar a portabilidade do código proveniente de linguagens que usam exatamente essa tipo de entrada. O exemplo abaixo mostra as duas variantes de preenchimento do vetor com valores pelo índice especificado.
Exemplo:
|
void OnStart()