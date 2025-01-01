Cov
Calcula a matriz de covariância.
matrix matrix::Cov(
Parâmetros
rowwar
[in] Se o valor rowwar for true (padrão), então cada linha representa uma variável e as observações estão nas colunas. Caso contrário (se for false), as linhas contêm as observações e as colunas representam as variáveis (ou seja, a matriz é transposta).
[in] Segundo vetor.
ddof
[in] Delta Degrees of Freedom: parâmetro que define quanto o número de graus de liberdade será reduzido. O divisor na fórmula será N - ddof, onde N é o número de observações. Por padrão, ddof = 1.
Observação
Algoritmo simples para calcular a matriz de covariância de dois vetores em MQL5:
bool VectorCovariation(const vector& vector_a,const vector& vector_b,matrix& matrix_c)
Exemplo em MQL5:
matrix matrix_a={{3,-2.1},{1.1,-1},{0.12,4.3}};
Exemplo em Python:
import numpy as np