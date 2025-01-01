DocumentaçãoSeções
Referência MQL5Métodos matriciais e vetoriaisClassificação de Matrizes 

Classificação de Matrizes

Esta seção descreve um conjunto de funções para analisar as propriedades estruturais das matrizes. Esses métodos permitem determinar se a matriz é simétrica, hermitiana, diagonal, triangular, trapezoidal, de Hessenberg, bidagonal ou escalar. Essa classificação simplifica a escolha de algoritmos eficazes para álgebra linear e otimiza os cálculos.

Função

Ação

IsSymmetric

Check if a square matrix is symmetric

IsHermitian

Check if a square complex matrix is Hermitian

IsUpperTriangular

Check if a square matrix is upper triangular

IsLowerTriangular

Check if a square matrix is lower triangular

IsTrapezoidal

Check if a rectangular (not square) m-by-n matrix is upper or lower trapezoidal

IsUpperHessenberg

Check if a square matrix is upper Hessenberg matrix

IsLowerHessenberg

Check if a square matrix is lower Hessenberg matrix

IsTridiagonal

Check if a square matrix is tridiagonal

IsUpperBidiagonal

Check if a square matrix is upper bidiagonal

IsLowerBidiagonal

Check if a square matrix is lower bidiagonal

IsDiagonal

Check if a square matrix is diagonal

IsScalar

Check if a square matrix is scalar matrix