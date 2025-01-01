- IsSymmetric
- IsHermitian
- IsUpperTriangular
- IsLowerTriangular
- IsTrapezoidal
- IsUpperHessenberg
- IsLowerHessenberg
- IsTridiagonal
- IsUpperBidiagonal
- IsLowerBidiagonal
- IsDiagonal
- IsScalar
Classificação de Matrizes
Esta seção descreve um conjunto de funções para analisar as propriedades estruturais das matrizes. Esses métodos permitem determinar se a matriz é simétrica, hermitiana, diagonal, triangular, trapezoidal, de Hessenberg, bidagonal ou escalar. Essa classificação simplifica a escolha de algoritmos eficazes para álgebra linear e otimiza os cálculos.
|
Função
|
Ação
|
Check if a square matrix is symmetric
|
Check if a square complex matrix is Hermitian
|
Check if a square matrix is upper triangular
|
Check if a square matrix is lower triangular
|
Check if a rectangular (not square) m-by-n matrix is upper or lower trapezoidal
|
Check if a square matrix is upper Hessenberg matrix
|
Check if a square matrix is lower Hessenberg matrix
|
Check if a square matrix is tridiagonal
|
Check if a square matrix is upper bidiagonal
|
Check if a square matrix is lower bidiagonal
|
Check if a square matrix is diagonal
|
Check if a square matrix is scalar matrix