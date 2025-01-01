- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Classificação indireta de uma matriz ou vetor.
|
vector vector::Sort(
Parâmetros
axis
[in] Eixo para a realização da classificação: 0 – horizontal, 1 – vertical.
func_name
[in] Comparador. Você pode especificar um dos valores da enumeração ENUM_SORT_MODE ou sua própria função de comparação. Se nenhuma função for especificada, é utilizada a classificação ascendente.
A função de comparação personalizada pode ser de dois tipos:
- int comparator(T x1,T x2)
- int comparator(T x1,T x2,TContext context)
Neste caso T – tipo de matriz ou vetor, já TContex – tipo de variável context, passado como um parâmetro adicional ao método Sort.
context
[in] Parâmetro opcional adicional que pode ser passado para uma função de classificação personalizada.
Valor retornado
Vetor ou matriz com índices de elementos classificados. Por exemplo, o resultado [4, 2, 0, 1, 3] indica que o elemento na posição zero do vetor ordenado deve ter o índice 4, o elemento na primeira posição deve ter o índice 2 e assim por diante.