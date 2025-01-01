ArgSort

Classificação indireta de uma matriz ou vetor.

vector vector::Sort(

func_name compare_func=NULL,

T context

);



matrix matrix::Sort(

func_name compare_func=NULL

T context

);



matrix matrix::Sort(

const int axis,

func_name compare_func=NULL

T context

);

Parâmetros

axis

[in] Eixo para a realização da classificação: 0 – horizontal, 1 – vertical.

func_name

[in] Comparador. Você pode especificar um dos valores da enumeração ENUM_SORT_MODE ou sua própria função de comparação. Se nenhuma função for especificada, é utilizada a classificação ascendente.



A função de comparação personalizada pode ser de dois tipos:

int comparator(T x1,T x2)

int comparator(T x1,T x2,TContext context)

Neste caso T – tipo de matriz ou vetor, já TContex – tipo de variável context, passado como um parâmetro adicional ao método Sort.

context

[in] Parâmetro opcional adicional que pode ser passado para uma função de classificação personalizada.

Valor retornado

Vetor ou matriz com índices de elementos classificados. Por exemplo, o resultado [4, 2, 0, 1, 3] indica que o elemento na posição zero do vetor ordenado deve ter o índice 4, o elemento na primeira posição deve ter o índice 2 e assim por diante.