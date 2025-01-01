Eye

A função estática cria uma matriz do tamanho especificado com uns na diagonal especificada e zeros fora da diagonal. Retorna uma matriz com uns ao longo da diagonal e zeros em todas as outras posições.

static matrix matrix::Eye(

const ulong rows,

const ulong cols,

const int ndiag=0

);

Parâmetros

rows

[in] Número de linhas de saída.

cols

[in] Número de colunas de saída.

ndiag=0

[in] Índice da diagonal: 0 (padrão) representa a diagonal principal, um valor positivo representa uma diagonal superior e um valor negativo representa uma diagonal inferior.

Valor retornado

Matriz na qual todos os elementos são iguais a zero, exceto a k-ésima diagonal, cujos valores são iguais a um.

Exemplo em MQL5:

matrix eye=matrix::Eye(3, 3);

Print("eye =

", eye);



eye=matrix::Eye(4, 4,1);

Print("eye =

", eye);

/*

eye =

[[1,0,0]

[0,1,0]

[0,0,1]]

eye =

[[0,1,0,0]

[0,0,1,0]

[0,0,0,1]

[0,0,0,0]]

*/

Exemplo em Python: