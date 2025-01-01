Eye
A função estática cria uma matriz do tamanho especificado com uns na diagonal especificada e zeros fora da diagonal. Retorna uma matriz com uns ao longo da diagonal e zeros em todas as outras posições.
static matrix matrix::Eye(
Parâmetros
rows
[in] Número de linhas de saída.
cols
[in] Número de colunas de saída.
ndiag=0
[in] Índice da diagonal: 0 (padrão) representa a diagonal principal, um valor positivo representa uma diagonal superior e um valor negativo representa uma diagonal inferior.
Valor retornado
Matriz na qual todos os elementos são iguais a zero, exceto a k-ésima diagonal, cujos valores são iguais a um.
Exemplo em MQL5:
matrix eye=matrix::Eye(3, 3);
Exemplo em Python:
np.eye(3, dtype=int)