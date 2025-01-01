ArrayFromFP8

Realiza a cópia de um array do tipo uchar para um array do tipo float ou double com um formato especificado.

bool ArrayFromFP8(

const float& dst_array[],

const uchar& src_array[],

ENUM_FLOAT16_FORMAT fmt

);

Sobrecarga para o tipo double

bool ArrayFromFP8(

const double& dst_array[],

const uchar& src_array[],

ENUM_FLOAT16_FORMAT fmt

);

Parâmetros

dst_array[]

[out] Array receptor do tipo float ou double.

src_array[]

[in] Array fonte do tipo uchar.

fmt

[in] Formato de cópia do enum ENUM_FLOAT8_FORMAT.

Valor retornado

Retorna true se for bem-sucedido, caso contrário, false.

Observação

Todos os tipos de formato FP8 são definidos no enum ENUM_FLOAT8_FORMAT e são usados no MQL5 exclusivamente para trabalhar com modelos ONNX.

Se os parâmetros de saída obtidos ao executar a função OnnxRun são do tipo FP8 do enum ENUM_FLOAT8_FORMAT, então esta função permite converter o resultado em arrays do tipo float ou double.

O formato FP8 (número de ponto flutuante de 8 bits) é um dos tipos de dados usados para representar números de ponto flutuante. No FP8, cada número é representado por 8 bits de dados, que geralmente são divididos em três componentes: sinal, expoente e mantissa. Este formato oferece um compromisso entre precisão e eficiência de armazenamento de dados, tornando-o atraente para uso em aplicativos onde a economia de memória e recursos computacionais é necessária.

Graças à representação compacta de números, FP8 permite reduzir os requisitos de memória e acelerar os cálculos. Além disso, FP8 pode ser útil para a implementação de operações de baixo nível, como cálculos aritméticos e processamento de sinais.

Exemplo: função do artigo Trabalhando com modelos ONNX nos formatos float16 e float8

//+------------------------------------------------------------------+

//| RunCastFloat8Float |

//+------------------------------------------------------------------+

bool RunCastFloat8ToFloat(long model_handle,const ENUM_FLOAT8_FORMAT fmt)

{

PrintFormat("TEST: %s(%s)",__FUNCTION__,EnumToString(fmt));

//---

float test_data[15] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15};

uchar data_float8[15] = {};

if(!ArrayToFP8(data_float8,test_data,fmt))

{

Print("error in ArrayToFP8. error code=",GetLastError());

OnnxRelease(model_handle);

return(false);

}

U<uchar> input_float8_values[3*5];

U<float> output_float_values[3*5];

float test_data_float[];

//--- convert float8 to float

if(!ArrayFromFP8(test_data_float,data_float8,fmt))

{

Print("error in ArrayFromFP8. error code=",GetLastError());

OnnxRelease(model_handle);

return(false);

}

for(uint i=0; i<data_float8.Size(); i++)

{

input_float8_values[i].value=data_float8[i];

PrintFormat("%d input value =%f Hex float8 = %s ushort value=%d",i,test_data_float[i],ArrayToHexString(input_float8_values[i].uc),input_float8_values[i].value);

}

Print("ONNX input array: ",ArrayToString(input_float8_values));

//--- execute model (convert float8 to float using ONNX)

if(!OnnxRun(model_handle,ONNX_NO_CONVERSION,input_float8_values,output_float_values))

{

PrintFormat("error in OnnxRun. error code=%d",GetLastError());

OnnxRelease(model_handle);

return(false);

}

Print("ONNX output array: ",ArrayToString(output_float_values));

//--- calculate error (compare ONNX and ArrayFromFP8 results)

double sum_error=0.0;

for(uint i=0; i<test_data.Size(); i++)

{

double delta=test_data_float[i]-(double)output_float_values[i].value;

sum_error+=MathAbs(delta);

PrintFormat("%d output float %f = %s difference=%f",i,output_float_values[i].value,ArrayToHexString(output_float_values[i].uc),delta);

}

//---

PrintFormat("%s(%s): sum_error=%f

",__FUNCTION__,EnumToString(fmt),sum_error);

return(true);

}

Veja também

ArrayToFP8, ArrayCopy