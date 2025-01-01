Conversão de matrizes
A decomposição de matrizes é uma tarefa que pode surgir nos seguintes casos:
- como uma etapa intermediária no processo de resolução de sistemas de equações lineares
- para consulta de matrizes
- para calcular determinantes
- ao encontrar autovalores e autovetores de uma matriz
- para calcular funções analíticas de matrizes
- ao usar o método dos mínimos quadrados
- na solução numérica de equações diferenciais
Nesse caso, dependendo do problema a ser resolvido, são utilizados vários tipos de decomposição de matrizes.
|
Função
|
Ação
|
Calcula a decomposição de Cholecky.
|
Calcula os valores próprios e os vetores próprios direitos de uma matriz quadrada
|
Calcula os valores próprios de uma matriz comum
|
Executa a decomposição LU de uma matriz como o produto de uma matriz triangular inferior e uma matriz triangular superior
|
Executa uma decomposição LUP com rotação parcial, que é uma fatoração LU com apenas permutações de linha: PA=LU
|
Calcula a fatoração qr de uma matriz
|
Calcula a decomposição de valor singular