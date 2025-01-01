DocumentaçãoSeções
Conversão de matrizes

A decomposição de matrizes é uma tarefa que pode surgir nos seguintes casos:

  • como uma etapa intermediária no processo de resolução de sistemas de equações lineares
  • para consulta de matrizes
  • para calcular determinantes
  • ao encontrar autovalores e autovetores de uma matriz
  • para calcular funções analíticas de matrizes
  • ao usar o método dos mínimos quadrados
  • na solução numérica de equações diferenciais

Nesse caso, dependendo do problema a ser resolvido, são utilizados vários tipos de decomposição de matrizes.

Função

Ação

Cholesky

Calcula a decomposição de Cholecky.

Eig

Calcula os valores próprios e os vetores próprios direitos de uma matriz quadrada

EigVals

Calcula os valores próprios de uma matriz comum

LU

Executa a decomposição LU de uma matriz como o produto de uma matriz triangular inferior e uma matriz triangular superior

LUP

Executa uma decomposição LUP com rotação parcial, que é uma fatoração LU com apenas permutações de linha: PA=LU

QR

Calcula a fatoração qr de uma matriz

SVD

Calcula a decomposição de valor singular