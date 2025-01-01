Conversão de matrizes

A decomposição de matrizes é uma tarefa que pode surgir nos seguintes casos:

como uma etapa intermediária no processo de resolução de sistemas de equações lineares

para consulta de matrizes

para calcular determinantes

ao encontrar autovalores e autovetores de uma matriz

para calcular funções analíticas de matrizes

ao usar o método dos mínimos quadrados

na solução numérica de equações diferenciais

Nesse caso, dependendo do problema a ser resolvido, são utilizados vários tipos de decomposição de matrizes.