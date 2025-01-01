- HasNan
- ReplaceNan
- Transpose
- TransposeConjugate
- TriL
- TriU
- Diag
- Row
- Col
- Copy
- Conjugate
- Concat
- Compare
- CompareByDigits
- CompareEqual
- Flat
- Clip
- Reshape
- Resize
- Set
- SwapRows
- SwapCols
- Split
- Hsplit
- Vsplit
- ArgSort
- Sort
Compare
Compara os elementos de duas matrizes/vetores com a precisão especificada.
|
ulong vector::Compare(
Parâmetros
vector_b
[in] Vetor de comparação.
vector_b
[in] Vetor de comparação.
epsilon
[in] Precisão.
Valor retornado
Retorna o número de elementos diferentes entre as matrizes ou vetores comparados, ou seja, 0 se as matrizes forem iguais, caso contrário, o valor será maior que 0.
Para matrizes/vetores complexos, a comparação é para estimar a distância entre números complexos. A distância é calculada usando a fórmula sqrt(pow(r1-r2, 2) + pow(i1-i2, 2) e é um número real que já pode ser comparado a epsilon.
Observação
Os operadores de comparação == ou != produzem uma comparação exata elemento por elemento. É conhecido que a comparação exata de números reais tem sua aplicação limitada, por isso foi adicionado o método de comparação com epsilon. Existem casos em que dentro da mesma matriz existem elementos no intervalo, por exemplo, de 1e-20 a 1e+20. Para isso, é fornecida uma comparação elemento a elemento, levando em consideração dígitos significativos.
Exemplo:
|
matrix matrix_a={{10,3,2},{1,8,12},{6,5,4}};