Compare

Compara os elementos de duas matrizes/vetores com a precisão especificada.

ulong vector::Compare(

const vector& vec,

const double epsilon

);



ulong matrix::Compare(

const matrix& mat,

const double epsilon

);

Parâmetros

vector_b

[in] Vetor de comparação.

vector_b

[in] Vetor de comparação.

epsilon

[in] Precisão.

Valor retornado

Retorna o número de elementos diferentes entre as matrizes ou vetores comparados, ou seja, 0 se as matrizes forem iguais, caso contrário, o valor será maior que 0.

Para matrizes/vetores complexos, a comparação é para estimar a distância entre números complexos. A distância é calculada usando a fórmula sqrt(pow(r1-r2, 2) + pow(i1-i2, 2) e é um número real que já pode ser comparado a epsilon.

Observação

Os operadores de comparação == ou != produzem uma comparação exata elemento por elemento. É conhecido que a comparação exata de números reais tem sua aplicação limitada, por isso foi adicionado o método de comparação com epsilon. Existem casos em que dentro da mesma matriz existem elementos no intervalo, por exemplo, de 1e-20 a 1e+20. Para isso, é fornecida uma comparação elemento a elemento, levando em consideração dígitos significativos.

Exemplo: