Matrizes e vetores

Um vector é um tipo de dados especial em MQL5 para trabalhar com vetores, que é uma matriz unidimensional do tipo double. O vetor é um dos conceitos fundamentais da álgebra linear e é usado ativamente em muitos campos da ciência, incluindo física, geometria e outros. Os vetores são usados para resolver sistemas de equações lineares, em gráficos 3D, etc. Com base nos vetores, são definidas operações de adição e multiplicação, e é introduzido o conceito de "Norma" para obter o comprimento ou distância entre vetores. Na programação, os vetores são normalmente representados por matrizes de elementos homogêneos sobre os quais não podem ser realizadas operações vetoriais convencionais, ou seja, as matrizes não podem ser adicionadas umas às outras, multiplicadas umas pelas outras, e não existe o conceito de norma.

Os vetores podem ser representados como um vetor de coluna ou como um vetor de linha quando se trabalha com matrizes. Além disso, em álgebra linear os vetores usam conceitos como covariância e contravariância. Para fins de escrita de código em MQL5, essas diferenças não importam, pois apenas o programador decide qual é cada objeto do tipo vector. Por exemplo, pode ser um vetor de rotação, deslocamento, compressão e assim por diante quando se trata de gráficos 3D.

De um modo geral, do ponto de vista da álgebra linear, um número também é um vetor, só que em um espaço unidimensional. Além disso, um vetor pode ser considerado um caso especial de matriz.

Um matrix é outro tipo de dados especial em MQL5 para representar matrizes, que na verdade é uma matriz bidimensional do tipo double. Vetores e matrizes foram introduzidos na linguagem MQL5 para facilitar o trabalho com certos tipos de conjuntos de dados. Eles permitem que os programadores tirem total proveito da álgebra linear da forma mais simples e próxima da matemática possível. As matrizes são amplamente utilizadas para escrever sistemas compactos de equações algébricas lineares ou diferenciais. Nesse caso, o número de linhas da matriz corresponde ao número de equações e o número de colunas corresponde ao número de incógnitas. Como resultado, a solução de sistemas de equações lineares é reduzida a operações em matrizes.

Existem os seguintes tipos de dados:

matrix – matriz contendo elementos do tipo double

matrixf – matriz contendo elementos do tipo float

matrixc – matriz contendo elementos do tipo complex.

vector – vetor contendo elementos do tipo double

vectorf – vetor contendo elementos do tipo float

vectorc – vetor contendo elementos do tipo complex

Para uso em funções de modelo, é possível usar a entrada matrix<double>, matrix<float>, matrix<complex>, vector<double>, vector<float>, vector<complex> em vez dos tipos correspondentes.

Para uma matriz, são definidas as seguintes operações algébricas:

adição de matrizes do mesmo tamanho;

multiplicação de matrizes de tamanho adequado, com o número de colunas da matriz à esquerda correspondendo ao número de filas da matriz à direita;

multiplicação de matrizes por um vetor de coluna e multiplicação de um vetor de linha por uma matriz de acordo com a regra de multiplicação de matrizes. Ou seja, o vetor é, nesse sentido, um caso especial da matriz;

multiplicação de matriz por um número, ou seja, por um escalar.

No campo da matemática, são considerados muitos tipos e tipos diferentes de matrizes. Por exemplo, identidade, simétrica, assimétrica, triangular superior (triangular inferior) e outras matrizes. De particular importância na teoria da matriz são todos os tipos de formas normais, ou seja, a forma canônica à qual uma matriz pode ser reduzida através da substituição de coordenadas. Na prática, são utilizadas formas normais que possuem propriedades adicionais, tais como estabilidade.

O uso de vetores e matrizes, ou melhor, de métodos especiais que estes tipos de dados possuem, permite escrever um código mais simples, mais curto e mais claro que se aproxima da notação matemática. Isto poupa ao programador o trabalho de criar laços aninhados e de lembrar de indexar corretamente as matrizes que estão envolvidas no cálculo. Isto aumenta a confiabilidade e a velocidade de desenvolvimento de programas complexos.

Lista de métodos implementados em matrix e vector

Os tipos matrix e vector têm métodos incorporados que correspondem às contrapartidas da biblioteca NumPy. Desta forma, você pode migrar algoritmos e códigos de Python para MQL5 com um esforço mínimo. Assim, muitos problemas de processamento de dados, resolução de equações matemáticas, redes neurais e aprendizagem de máquinas podem ser resolvidos usando bibliotecas de linguagem Python prontas para uso.