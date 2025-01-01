Correlate
Calcula os valores da função de correlação cruzada (correlação cruzada) de dois vetores.
vector vector::Correlate(
Parâmetros
v
[in] Segundo vetor.
mode
[in] O parâmetro mode define o modo de cálculo da convolução linear. Valor a partir da enumeração ENUM_VECTOR_CONVOLVE.
Valor retornado
Correlação cruzada de dois vetores.
Observação
O parâmetro mode define o modo de cálculo da convolução linear.
Algoritmo simples para calcular a correlação cruzada de dois vetores em MQL5:
vector VectorCrossCorrelationFull(const vector& a,const vector& b)
Exemplo em MQL5:
vector a={1,2,3,4,5};
Exemplo em Python:
import numpy as np