거래전략 수립 및 시험수업

이 절에는 MQL5 표준 라이브러리의 관련 구성 요소에 대한 설명과 거래 전략의 작성 및 테스트를 위한 클래스 작업에 대한 기술적 세부 정보가 포함되어 있습니다.

이러한 클래스를 사용하면 거래 전략을 만들 때(특히 테스트) 시간을 절약할 수 있습니다.

MQL5 표준 라이브러리(거래 전략 측면)는 터미널 디렉터리인 Include\Expert 에 배치됩니다.

기본 클래스

CExpertBase

모든 거래 전략 클래스의 기본 클래스

CExpert

Expert Advisor용 기본 클래스

CExpertSignal

거래 시그널 클래스의 기본 클래스

CExpertTrailing

추적 손절매 클래스의 기본 클래스

CExpertMoney

자금 관리 클래스의 기본 클래스

Trading signal classes

CSignalAC

지표 가속 발진기 시장 모델에 기반한 시그널 모듈.

CSignalAMA

적응 이동 평균 지표의 시장 모델에 기초한 시그널 모듈.

CSignalAO

Awesome Oxilator 지표의 시장 모델에 기초한 시그널 모듈.

CSignalBearsPower

발진기 Bears Power의 시장 모델에 기반한 신호 모듈.

CSignalBullsPower

오실레이터 Bulls Power의 시장 모델에 기반한 신호 모듈.

CSignalCCI

발진기 상품채널지수 시장모델에 기초한 시그널 모듈.

CSignalDeM

오실레이터 DeMarker의 시장 모델에 기반한 시그널 모듈.

CSignalDEMA

이중 지수 이동 평균 지표의 시장 모델에 기초한 시그널 모듈.

CSignalEnvelopes

Envelope 지표의 시장 모델에 기초한 시그널 모듈.

CSignalFrAMA

프랙탈 적응형 이동 평균 지표의 시장모델에 기초한 시그널 모듈.

CSignalITF

시간별 시그널 필터링 모듈.

CSignalMACD

오실레이터 MACD의 시장 모델에 기반한 시그널 모듈.

CSignalMA

이동평균지표의 시장모델에 기초한 시그널 모듈.

CSignalSAR

지표 포물선 SAR의 시장모델에 기초한 시그널 모듈.

CSignalRSI

오실레이터 상대강도지수 시장모델에 기초한 시그널 모듈.

CSignalRVI

오실레이터 상대 활력 지수 시장 모델에 기반한 시그널 모듈.

CSignalStoch

진동자 확률론적 시장모델에 기초한 시그널 모듈.

CSignalTRIX

진동자 확률론적 시장모델에 기초한 시그널 모듈.

CSignalTEMA

3중 지수 이동평균 지표의 시장모델에 기초한 시그널 모듈.

CSignalWPR

오실레이터 윌리엄스 백분율 범위의 시장 모델에 기초한 시그널 모듈.

추적 손절매 클래스

CTrailingFixedPips

이 클래스는 고정점을 기반으로 추적 손절매 알고리즘을 구현합니다

CTrailingMA

이 클래스는 이동 평균 지표 값을 기반으로 추적 손절매 알고리즘을 구현합니다

CTrailingNone

스텁 클래스, 추적 손절매 알고리즘을 사용하지 않음

CTrailingPSAR

이 클래스는 파라볼릭 SAR 지표 값을 기반으로 추적 손절매 알고리즘을 구현합니다

자금 관리 클래스

CMoneyFixedLot

미리 정의된 고정 로트 크기를 사용한 거래를 기반으로 하는 알고리즘이 있는 클래스.

CMoneyFixedMargin

고정 마진이 미리 정의된 거래를 기반으로 하는 알고리즘이 있는 클래스.

CMoneyFixedRisk

리스크가 미리 정의된 거래를 기반으로 하는 알고리즘이 있는 클래스.

CMoneyNone

최소 허용 로트 크기를 가진 거래를 기반으로 하는 알고리즘이 있는 클래스.

CMoneySizeOptimized

알고리즘 변수 많은 크기로 거래에 기초해 이전 거래의 결과에 따라 결정하는 클래스.

 