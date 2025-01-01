거래전략 수립 및 시험수업

이 절에는 MQL5 표준 라이브러리의 관련 구성 요소에 대한 설명과 거래 전략의 작성 및 테스트를 위한 클래스 작업에 대한 기술적 세부 정보가 포함되어 있습니다.

이러한 클래스를 사용하면 거래 전략을 만들 때(특히 테스트) 시간을 절약할 수 있습니다.

MQL5 표준 라이브러리(거래 전략 측면)는 터미널 디렉터리인 Include\Expert 에 배치됩니다.

기본 클래스 Description CExpertBase 모든 거래 전략 클래스의 기본 클래스 CExpert Expert Advisor용 기본 클래스 CExpertSignal 거래 시그널 클래스의 기본 클래스 CExpertTrailing 추적 손절매 클래스의 기본 클래스 CExpertMoney 자금 관리 클래스의 기본 클래스

Trading signal classes Description CSignalAC 지표 가속 발진기 시장 모델에 기반한 시그널 모듈. CSignalAMA 적응 이동 평균 지표의 시장 모델에 기초한 시그널 모듈. CSignalAO Awesome Oxilator 지표의 시장 모델에 기초한 시그널 모듈. CSignalBearsPower 발진기 Bears Power의 시장 모델에 기반한 신호 모듈. CSignalBullsPower 오실레이터 Bulls Power의 시장 모델에 기반한 신호 모듈. CSignalCCI 발진기 상품채널지수 시장모델에 기초한 시그널 모듈. CSignalDeM 오실레이터 DeMarker의 시장 모델에 기반한 시그널 모듈. CSignalDEMA 이중 지수 이동 평균 지표의 시장 모델에 기초한 시그널 모듈. CSignalEnvelopes Envelope 지표의 시장 모델에 기초한 시그널 모듈. CSignalFrAMA 프랙탈 적응형 이동 평균 지표의 시장모델에 기초한 시그널 모듈. CSignalITF 시간별 시그널 필터링 모듈. CSignalMACD 오실레이터 MACD의 시장 모델에 기반한 시그널 모듈. CSignalMA 이동평균지표의 시장모델에 기초한 시그널 모듈. CSignalSAR 지표 포물선 SAR의 시장모델에 기초한 시그널 모듈. CSignalRSI 오실레이터 상대강도지수 시장모델에 기초한 시그널 모듈. CSignalRVI 오실레이터 상대 활력 지수 시장 모델에 기반한 시그널 모듈. CSignalStoch 진동자 확률론적 시장모델에 기초한 시그널 모듈. CSignalTRIX 진동자 확률론적 시장모델에 기초한 시그널 모듈. CSignalTEMA 3중 지수 이동평균 지표의 시장모델에 기초한 시그널 모듈. CSignalWPR 오실레이터 윌리엄스 백분율 범위의 시장 모델에 기초한 시그널 모듈.

추적 손절매 클래스 Description CTrailingFixedPips 이 클래스는 고정점을 기반으로 추적 손절매 알고리즘을 구현합니다 CTrailingMA 이 클래스는 이동 평균 지표 값을 기반으로 추적 손절매 알고리즘을 구현합니다 CTrailingNone 스텁 클래스, 추적 손절매 알고리즘을 사용하지 않음 CTrailingPSAR 이 클래스는 파라볼릭 SAR 지표 값을 기반으로 추적 손절매 알고리즘을 구현합니다