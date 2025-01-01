문서화섹션
MQL5 리ファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertTrailingStopLong 

TrailingStopLong

오픈된 롱 포지션의 파라미터를 수정합니다.

virtual bool  TrailingStopLong(
   double    sl,    // 스탑 로스
   double    tp,    // 이익 실현
   )

Parameters

sl

[in] 스탑 로스 가격.

tp

[in] 이익 실현 가격.

반환 값

거래 작업이 수행되었으면 true, 그게 아니면 false.

참고

이 함수는 오픈된 롱 포지션(CTrade 클래스 객체의 PositionModify(...) 메서드)의 파라미터를 수정합니다.

Implementation

//+------------------------------------------------------------------+
//| 추적 손절매/이익 롱 포지션                               |
//| INPUT:  sl - 새 스탑로스,                                      |
//|         tp - 새 이익실현.                                    |
//| OUTPUT: 거래 작업 성공시 true, 그렇지 않으면 false.     |
//| 비고: no.                                                      |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CExpert::TrailingStopLong(double sl,double tp)
  {
   return(m_trade.PositionModify(m_symbol.Name(),sl,tp));
  }