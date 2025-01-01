문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseSymbol 

Symbol

개체 심볼을 설정합니다.

bool  Symbol(
   string    name     // 심볼
   )

Parameters

name

[in]  심볼.

반환 값

성공이면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

개체가 첫 번째 초기화에 정의된 심볼과 다른 심볼을 사용하는 경우 작업 심볼을 설정해야 합니다.