MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBaseSymbol InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Symbol 개체 심볼을 설정합니다. bool Symbol( string name // 심볼 ) Parameters name [in] 심볼. 반환 값 성공이면 true, 그렇지 않으면 false. 참고 개체가 첫 번째 초기화에 정의된 심볼과 다른 심볼을 사용하는 경우 작업 심볼을 설정해야 합니다. Init Period