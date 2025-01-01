문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertTradeEventOrderDeleted 

TradeEventOrderDeleted

"지정가 주문 삭제" 이벤트의 이벤트 핸들러.

virtual bool  TradeEventOrderDeleted()

반환 값

CExpert 클래스 메서드는 아무 작업도 수행하지 않으며 항상 true를 반환합니다.