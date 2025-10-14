MQL5 프로그램 마켓
MQL5 마켓에는 매일 수십 개의 새로운 자동 트레이딩 애플리케이션이 나옵니다. 10,000 개의 제품 중 적절한 앱을 선택하고 불필요한 수동 트레이딩을 하던 일상적인 운영은 잊으십시오.
가장 큰 규모의 트레이딩 애플리케이션을 통해 알고리즘 트레이딩 프로그램을 판매하십시오!
트레이딩 시그널
적절한 트레이딩 전략을 선택하고 클릭 몇 번만으로 구독하십시오. 모든 시그널에는 상세 통계 및 정보 차트가 제공됩니다.
트레이딩 시그널 제공자가 되십시오 그리고 전 세계 수천명의 트레이더들에게 구독을 판매하십시오. 시그널 서비스를 통해 작은 스타트업 예산을 가지고 성공적인 전략으로 수익을 창출할 수 있습니다!
MetaTrader 4/5용 외환 VPS
London, UK
51.5235, -0.636
New York, US
40.7765, -74.072
Sau Paulo, Brazil
-23.4663, -46.8634
Hong Kong
22.3656, 114.1171
Amsterdam, Netherlands
52.3918, 4.665
Moscow, Russia
55.736, 37.721
Falkenstein, Germany
50.4788, 12.3327
Frankfurt, Germany
52.3918, 4.665
Chicago, US
42.0011, -87.9571
Mumbai, India
19.1131, 72.8925
Johannesburg, South Africa
-25.9305, 28.1362
Singapore
1.3226704, 103.9186452
프리랜서를 위한 일
신뢰할 수 있는 개발자에게 맞춤형 기술지표, 트레이딩 로봇 또는 MetaTrader 플랫폼의 기타 앱을 주문하십시오.
전문적 프로그래머는 MQL5 프리랜서 섹션에서 편리한 결제 시스템을 통해 지불 및 수익에 대한 빠른 인출할 수 있는 수백 개의 주문을 처리합니다.
새로운 채팅 가입자
동료와 채팅하고 그룹에서 새로운 아이디어를 토론하고 유용한 채널을 구독해보세요 그리고 자신의 채널을 만들어 경험을 공유해보세요
트레이더 포럼
기술 분석에 대한 질문을 하시고, 트레이딩 시스템에 대해 논의하시고, 자신만의 트레이딩 전략을 발전시킬 수 있는 MQL5 프로그래밍 능력을 개발하십시오.
세계 어디에서나 트레이더와 소통하고 경험을 공유하며, 초보자들을 도우십시오 - MQL5 Algotrading커뮤니티가 여러분과 함께 발전합니다.
- 기고글 토론 "MQL5 Algo Forge로 이동하기(4부): 버전 및 릴리스 작업"
- 기고글 토론 "MQL5.community의 새로운 아티클 게시 시스템"
- 지표: Fair Value Gap (FVG) Indicator
- 기고글 토론 "결제 및 결제 수단"
- 지표: Decision Colored Candles - MT5
- 지표: Val_Bands
- 라이브러리: IncRVIOnArray
- 라이브러리: IncCHOOnArray
- 기고글 토론 "리스크 관리에 대한 정량적 접근 방식: 파이썬과 MetaTrader 5를 사용하여 다중 통화 포트폴리오를 최적화 하기 위한 VaR 모델 적용하기"
- 라이브러리: JSON
금융 거래 기고글
전문 트레이더가 작성한 방대한 양의 기고글 데이터베이스를 통해 자신만의 기술 지표 및 트레이딩 로봇을 생성하는 방법에 대해 알아보십시오.
알고리즘 트레이딩을 처음 접하는 사람들과 트레이딩 및 프로그래밍을 공유하고, 이에 대한 기고글을 작성하여 $200를 벌 수 있습니다. 더불어 당사는 여러분의 기고글을 10개의 언어로 번역할 것입니다.