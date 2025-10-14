EURUSD
1.16227 0.13%
GBPUSD
1.33514 0.25%
USDJPY
151.630 0.11%
USDCHF
0.80076 0.00%
GOLD
4196.34 1.31%
SILVER
52.523 2.31%
BITCOIN
111481.00 1.29%
ETHEREUM
4105.56 0.09%
S&P 500
6692.90 0.75%
NIKKEI
48123 2.53%
DAX
24253.3 0.18%
BRENT
62.58 1.07%

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.97 (313)
Experts
안녕하세요, 트레이더 여러분! 저는 퀀텀 에퍼 어드바이저 패밀리의 가장 새롭고 강력한 멤버, 퀀텀 퀸입니다. 제 전문 분야는 바로 금입니다. 네, 저는 XAUUSD 통화쌍을 정확하고 자신감 있게 거래하며, 눈부신 금 시장에서 최고의 거래 기회를 제공합니다. 저는 제가 역사상 가장 진보된 금 거래 에퍼 어드바이저임을 증명하기 위해 이 자리에 있습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된   가격입니다.   10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 1,999달러입니다. 라이브 시그널:   여기를 클릭하세요 퀀텀 퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***퀀텀 퀸 MT5를 구매하시면 퀀텀 스타맨을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.86 (29)
Experts
심볼 XAUUSD 시간 프레임 H1-M15 (임의) 유형 인공지능 단일 주문 거래 지원 예 최소 예치금 500  USD (또는 다른 통화로 동일 금액) 모든 브로커와 호환 예 (2자리 또는 3자리 브로커 지원. 모든 계좌 통화. 모든 심볼 이름. 모든 GMT 시간.) 사전 설정 없이 실행 가능 예 트레이딩에서 인공지능에 관심이 있다면 제 채널을 구독하세요. 저는 최신 머신러닝 연구를 진행하고, 무료 모델을 공유하며, 가끔 미니 기사도 작성합니다. 구독하기! 이 익스퍼트 어드바이저는 합성된 고차원 특징 공간에서 훈련된 모델들의 앙상블 시스템입니다. Mad Turtle의 주요 특징: 자금 안전성 그리드나 마틴게일 같은 위험한 전략을 사용하지 않습니다. 단일 주문 거래와 짧은 손절매를 지원합니다. 투명성 모델이 어떻게 "생각"하는지, 어떤 확률 평가(매수/매도)를 내리는지 실시간으로 확인할 수 있습니다. 또한 활성화 임계값을 조정할 수 있습니다. 기본 원칙 더 높은 시
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
Experts
Aura Ultimate — 신경망 거래의 정점이자 재정적 자유로 가는 길입니다. Aura Ultimate는 최첨단 AI 아키텍처, 시장 적응형 인텔리전스, 그리고 위험 관리형 정밀성을 결합한 Aura 제품군의 차세대 혁신입니다. Aura Black Edition과 Aura Neuron의 검증된 DNA를 기반으로 구축된 Aura Ultimate는 한 걸음 더 나아가, 두 제품의 강점을 하나의 통합된 다중 전략 생태계로 융합하는 동시에 완전히 새로운 차원의 예측 로직을 도입합니다. Next 15 copies available for $499, next price $599 Aura Ultimate Advisor를 구매하면   두 개의 거래 계좌 번호에 연결된   Vortex, Oracle 또는 Aura Bitcoin Hash Advisor에 대한 무료 라이선스를 받을 수 있습니다. 개인 메시지로 조건을 물어보세요   https://www.mql5.com/en/users/stanisl
The ORB Master
Profalgo Limited
5 (9)
Experts
PROP FIRM READY!  프로모션 출시: 현재 가격으로 구매 가능한 사본 수가 매우 제한적입니다! 최종 가격: 990달러 349달러부터: 1개 무료 선택! (최대 2개 거래 계좌 번호) 최고의 콤보 상품     ->     여기를 클릭하세요 공개 그룹에 가입하세요:   여기를 클릭하세요   LIVE RESULTS 독립 검토 "ORB 마스터"에 오신 것을 환영합니다   :   오프닝 레인지 브레이크아웃에서 당신의 우위를 확보 하세요 ORB Master EA로 ORB(Opening Range Breakout) 전략의 힘을 활용하세요. 현대 트레이더를 위해 설계된 세련되고 고성능의 전문가 자문 도구입니다. ORB는 초기 시장 모멘텀을 포착하는 능력으로 인해 인기가 급증했으며, 이 EA는 그 입증된 접근 방식에 대한 저의 개인적인 견해를 나타냅니다. ORB Master가 결과를 제공하는 방식   : ORB Master는 미국 및 유럽 주식 시장이 개장하자마자 즉시 작동하여
Argos Fury
Aleksandar Prutkin
3.83 (23)
Experts
이 플랫폼 최초 공개 | 시장을 이해하는 EA 이 플랫폼에서 처음으로, Expert Advisor(EA)가 Deep Seek의 전체 기능을 활용합니다. Dynamic Reversal Zoning 전략과 결합하여, 시장 움직임을 단순히 인식하는 것을 넘어 실제로 **이해하는** 시스템을 만듭니다. 실시간 시그널 __________   세팅 보기 시간 프레임: H1 레버리지: 최소 1:30 예치금: 최소 $200 종목: XAUUSD 브로커: 모든 브로커 지원 Deep Seek와 리버설 전략의 조합은 새로운 방식이며, 바로 그것이 이 시스템을 특별하게 만듭니다. 새로운 접근 방식을 찾고 있다면, 이 EA를 놓치지 마세요. 이 플랫폼에서 최초로 선보이는 제품이며, 자동매매의 새로운 방향을 제시할 수 있습니다. 고정된 패턴이나 설정에 의존하는 대신, 이 EA는 시장의 변화를  실시간으로 인식하고 – 이에 맞춰 스스로 적응합니다.  반전 영역과 가격 압력 분석에 집중하여 기존 도구들보
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
Experts
Quantum King EA - 모든 트레이더를 위해 개선된 지능형 파워 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 특별 출시 가격 라이브 신호:       여기를 클릭하세요 퀀텀 킹 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum King MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로 문의하세요! 정확하고 규율 있게 거래를 진행하세요. Quantum King EA는   구조화된 그리드의 강점과 적응형 마팅게일의 지능을 하나의 완벽한 시스템으로 통합합니다. M5에서 AUDCAD를 위해 설계되었으며, 꾸준하고 통제된 성장을 원하는 초보자와 전문가 모두를 위해 구축되었습니다. Quantum King EA는   M5 시간
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
5 (34)
Experts
퀀텀 바론 EA 석유를 검은 금이라고 부르는 데는 이유가 있습니다. 이제 Quantum Baron EA를 사용하면 비교할 수 없는 정밀성과 자신감으로 석유를 활용할 수 있습니다. M30 차트에서 XTIUSD(원유)의 고옥탄 세계를 지배하도록 설계된 Quantum Baron은 엘리트 수준의 정확도로 레벨업하고 거래할 수 있는 궁극적인 무기입니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 할인된       가격 .       10개 구매 시마다 가격이 50달러씩 인상됩니다. 최종 가격은 4,999달러입니다. 퀀텀 바론 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Baron MT5를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 개별적으로
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (483)
Experts
소개       Quantum Emperor EA는   유명한 GBPUSD 쌍을 거래하는 방식을 변화시키는 획기적인 MQL5 전문 고문입니다! 13년 이상의 거래 경험을 가진 숙련된 트레이더 팀이 개발했습니다. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Quantum Emperor EA를 구매하시면   Quantum StarMan   과 Quantum King 를 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요. 확인된 신호:   여기를 클릭하세요 MT4 버전 :   여기를 클릭하세요 Quantum EA 채널:       여기를 클릭하세요 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 황제 EA       EA는 단일 거래를 다섯 개
Axonshift EA MT5
Maxim Kurochkin
4.79 (19)
Experts
AxonShift — 적응형 실행 로직을 갖춘 알고리즘 거래 시스템 AxonShift는 XAUUSD(금)를 H1 타임프레임에서 거래하기 위해 특별히 설계되고 최적화된 자동화 알고리즘 시스템입니다. 이 시스템은 단기적인 시장 움직임과 중기적 추세 변동을 결합한 구조적 분석을 바탕으로 한 모듈형 아키텍처로 구성되어 있습니다. 과도한 시장 노이즈에 반응하거나 고빈도 전략에 의존하지 않으며, 미리 정의된 구조적 조건에 따라 통제된 거래 사이클에 집중합니다. 모든 거래는 내부 필터, 가격 조건, 변동성 맥락에 따라 구성된 시나리오 기반의 논리에 의해 실행됩니다. 마팅게일, 그리드 전략 또는 포지션 스케일링은 사용하지 않으며, 다양한 시장 상황에서도 투명하고 예측 가능한 동작을 제공합니다. 각 주문에는 고정된 손절매(Stop Loss) 및 이익실현(Take Profit) 값이 설정되어 있으며, 일관된 위험 관리 방식이 적용됩니다. 시스템은 시장가 주문을 지원하는 ECN/STP 브로커 환경에 적
Remstone
Remstone
5 (4)
Experts
렘스톤은 평범한 전문가 자문가가 아닙니다.   수년간의 연구와 자산 관리를 결합한 회사입니다. Live:   Startrader   Tickmill   LMAX   ICMarkets 24H discount at $1,500 instead of $2,000 ! The price increases by $1,000 every profitable year.   2026 price: $3,000 2018년부터   제가 다녔던 마지막 회사인 Armonia Capital은 FCA 규제를 받는 자산 운용사인 Darwinex에 ARF 신호를 제공하여 75만 달러를 모금했습니다. 한 명의 어드바이저로 4가지 자산 클래스를 마스터하세요! 약속도, 곡선 맞춤도, 환상도 없습니다. 하지만 풍부한 현장 경험을 제공합니다. Remstone의 힘을 활용한 성공적인 트레이더들의 커뮤니티에 참여하세요! Remstone은 시장 동향을 활용하도록 설계된 완전 자동화된 거래 솔루션입니다. 고급 알고리즘을 기반으로
Golden Synapse
Abdelrahman Ahmed Mahmoud Ahmed
3.93 (30)
Experts
Golden Synapse EA is a precision engineered trading system that combines an advanced strategy with strict technical analysis to deliver consistent and low risk performance. Designed to trade with discipline, it avoids risky approaches and focuses entirely on quality over quantity. Every trade it takes is carefully selected and always protected by a stop loss. Golden Synapse never uses grid or martingale systems. It only opens one position at a time, keeping exposure under control and making it a
Trade Assistant MT5
Evgeniy Kravchenko
4.44 (193)
유틸리티
거래당 위험 계산, 라인을 사용한 손쉬운 신규 주문, 부분 청산 기능을 통한 주문 관리, 7가지 유형의 트레일링 스탑 및 기타 유용한 기능을 제공합니다. 추가 자료 및 지침 설치 지침   -   애플리케이션 지침   -   데모 계정용 애플리케이션 평가판 라인 기능       - 차트에 개시선, 손절매, 차익실현을 표시합니다. 이 기능을 사용하면 새로운 주문을 쉽게 하고 개봉 전에 추가 특성을 볼 수 있습니다. 위기 관리       -       위험 계산 기능은 설정된 위험과 손절매 주문의 크기를 고려하여 새 주문의 볼륨을 계산합니다. 이를 통해 손절매 크기를 설정하고 동시에 설정된 위험을 존중할 수 있습니다. 로트 계산 버튼 - 위험 계산을 활성화/비활성화합니다. 필요한 위험 값은 위험 필드에 0에서 100 사이의 백분율 또는 예금 통화로 설정됩니다. 설정 탭에서 위험 계산 옵션을 선택합니다. $ 통화, % 잔액, % 지분, % 자유 마진, % 사용자 정의, % AB 이전
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.44 (84)
Experts
소품 회사 준비 완료!   (   세트파일 다운로드   ) WARNING : 현재 가격으로 몇 장 남지 않았습니다! 최종 가격: 990$ 1EA를 무료로 받으세요(2개의 거래 계정에 대해) -> 구매 후 저에게 연락하세요 Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal 골드 리퍼에 오신 것을 환영합니다! 매우 성공적인 Goldtrade Pro를 기반으로 구축된 이 EA는 동시에 여러 기간에 걸쳐 실행되도록 설계되었으며 거래 빈도를 매우 보수적인 것부터 극단적인 변동까지 설정할 수 있는 옵션이 있습니다. EA는 여러 확인 알고리즘을 사용하여 최적의 진입 가격을 찾고 내부적으로 여러 전략을 실행하여 거래 위험을 분산시킵니다. 모든 거래에는 손절매와 이익 실현이 있지만, 위험을 최소화하고 각 거래의 잠재력을 극대화하기 위해 후행 손절매와 후행 이익 이익도 사용합니다. 이 시스템은 매우
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
5 (5)
Experts
XAUUSD를 위한 하이브리드 트레이딩 전략 – 뉴스 센티먼트 & 오더북 불균형의 결합 이 전략은 잘 활용되지 않지만 매우 효과적인 두 가지 트레이딩 접근 방식을 결합한 하이브리드 시스템으로, XAUUSD (금) 의 30분 차트 전용으로 개발되었습니다. 일반적인 전문가용 어드바이저(EA)는 보통 고정된 지표나 단순한 기술적 구조에 의존하는 반면, 본 시스템은 최신 데이터와 상황 기반 분석을 통합한 지능적인 시장 접근 모델에 기반합니다. 실시간 경제 뉴스의 센티먼트 분석 (GPT-5 활용) 틱 데이터를 기반으로 한 오더북 불균형(DOM) 시뮬레이션 이 두 구성 요소의 결합은 펀더멘털 정보와 시장 미시구조를 모두 고려하여 정확한 진입 및 청산 기반을 제공합니다. 투명성은 매우 중요합니다. 모든 결과는 연결된 시그널을 통해 확인하실 수 있습니다: Signal 구매 후 바로 저에게 연락해 주시면 설정 파일과 매뉴얼을 받아보실 수 있습니다. [특징 & 권장 사항] 거래 상품 : XAU
Quantum Bitcoin EA
Bogdan Ion Puscasu
4.88 (121)
Experts
퀀텀 비트코인 EA   : 불가능한 일이란 없습니다. 중요한 건 그것을 실현하는 방법을 알아내는 것뿐입니다! 최고의 MQL5 판매자 중 한 명이 만든 최신 걸작,   Quantum Bitcoin EA   로   비트코인   거래의 미래로 들어가세요. 성능, 정밀성, 안정성을 요구하는 거래자를 위해 설계된 Quantum Bitcoin은 변동성이 심한 암호화폐 세계에서 무엇이 가능한지 새롭게 정의합니다. 중요!   구매 후 개인 메시지를 보내 설치 설명서와 설정 지침을 받아보세요. 10개 구매 시마다 가격이 $50씩 인상됩니다. 최종 가격 $1999 퀀텀 비트코인/퀸 채널:       여기를 클릭하세요 ***Quantum Bitcoin EA를 구매하시면 Quantum StarMan을 무료로 받으실 수 있습니다!*** 자세한 내용은 비공개로 문의하세요! Quantum Bitcoin EA는   H1 시간대에서 번창하며, 시장 모멘텀의 본질을 포착하는   추세 추종 전략을  
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
5 (7)
Experts
MQL5 외환 EA 거래 채널: 제 MQL5 채널에 가입하여 최신 소식을 받아보세요. 100개 이상의 커뮤니티 MQL5 회원 14,000명 . $399에 10개 중 3개만 남았습니다! 그 후 가격은 $499로 인상됩니다. - 진짜 신호 저위험: https://www.mql5.com/en/signals/2302784 IC Markets - 고위험 위험:   https://www.mql5.com/en/signals/2310008 EA AI Gold Sniper가 제대로 작동하기 위한 전체 설치 지침은   댓글 #3 AI Gold Sniper는 XAU/USD 거래에 최신 GPT-4o 모델(OpenAI의 GPT-4o)을 적용합니다. 이 모델은 다층 알고리즘 프레임워크를 기반으로 설계되었으며, 비정형 데이터 처리와 교차 시장 분석을 통합하여 거래 결정을 최적화합니다. AI Gold Sniper에 통합된 GPT-4o는 합성곱 신경망(CNN)과 순환 신경망(RNN)을 사용하여 자연어
VolumeHedger
Huseyin Furkan Ozturk
5 (22)
Experts
VolumeHedger EA [Live Signals]   ,  [My Channel]   ,  [Set Files]   ,   [ Blog ] 추천 계좌: 고레버리지 스탠다드, ECN, Raw, Cent, Propfirm (FTMO 등) 이 EA의 개발자는 다른 로봇들의 품질로 자신의 전문성을 입증했습니다. Volume Hedger EA는  커스텀 인디케이터를 사용한 진입 전략 설정 기능 덕분에 더 많은 EA를 구매할 필요가 없습니다! 이 EA는 변동성이 큰 시장에서 마틴게일 전략과 헤징, 스마트 리스크 관리를 결합한 고급 거래 알고리즘입니다. 트렌드 방향을 예측하는 대신 매수-매도 거래량을 분석하여 스마트한 진입 전략으로 시장에 진입합니다. 적절한 세트 파일과 함께 외환, 금, 주식, 암호화폐 등 다양한 상품에서 효과적인 결과를 낼 수 있습니다. 급격한 변동이 있거나 안정적인 추세가 있는 상품에서 더욱 뛰어난 성능을 보입니다. 거래는 일정 거래량 임계값에서 시작되는 양방향 루
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.91 (103)
Experts
안녕하세요 여러분, 제 자신을 소개하겠습니다. 저는   Quantum EAs   제품군의 가장 흥미진진하고 신선한 멤버   , Quantum StarMan   입니다. 저는   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD 등   최대 5개의 동적 통화쌍을 처리할 수 있는 완전 자동화된 다중 통화 EA입니다. 최고의 정확성과 확고한 책임감으로 여러분의 트레이딩 실력을 한 단계 높여드리겠습니다. 핵심은 바로 이것입니다. 저는 마틴게일 전략에 의존하지 않습니다. 대신 최고의 성과를 위해 설계된 정교한 그리드 시스템을 활용합니다. 그리고 여러분의 안심을 위해, 총 손실액이 계좌의 미리 정해진 한도에 도달하면 모든 거래를 종료할 수 있는 옵션도 제공합니다. 하지만 그게 전부가 아니에요. 저는 말만 하는 사람이 아니에요! 생방송 중계도 하고 있으니, 제 모습을 직접 보실 수 있어요. IMPORTANT! After the purchase please send me
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
4.93 (15)
Experts
Aria Connector EA – V4 (학습 머신 + XGBoost 학습 모델 +112개 유료 및 무료 AI + 투표 시스템 + 외부 및 편집 가능한 프롬프트) 시장의 대부분 EA들이 "AI"나 "신경망"을 사용한다고 주장하면서도 실제로는 기본적인 스크립트만 실행하는 반면, Aria Connector EA V4 는 진정한 AI 기반 거래의 의미를 재정의합니다. 이것은 이론도 마케팅 과장도 아닙니다. 이는 귀하의 MetaTrader 5 플랫폼과 112개의 실제 AI 모델 간의 직접적이고 검증 가능한 연결이며, 차세대 XGBoost 엔진, 편집 가능한 프롬프트, 그리고 멀티 AI 투표 시스템과 결합되어 있습니다. 첫날부터 Aria는 투명하고 진화하는 생태계로 설계되었습니다: 먼저 직접 GPT 연결, 그 다음 자동화, 그 다음 전략 감사. 이제 V4에서 Aria는 진정한 학습 머신이 됩니다 . 시장 조건에 적응하고, 실시간으로 전략을 최적화하며, 외부의 편집 가능한 프롬프트로 지
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.75 (121)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (24)
Experts
중요한   : 이 패키지는 매우 제한된 수량에 대해서만 현재 가격으로 판매됩니다.    가격이 매우 빠르게 1499달러까지 올라갈 것입니다    100개 이상의 전략이 포함되어 있으며   , 더 많은 전략이 추가될 예정입니다! 보너스   : 999달러 이상 구매 시 --> 다른 EA   5 개 를 무료로 선택하세요! 모든 설정 파일 완벽한 설정 및 최적화 가이드 비디오 가이드 라이브 신호 리뷰(제3자) 최고의 브레이크아웃 시스템에 오신 것을 환영합니다! 8년에 걸쳐 꼼꼼하게 개발한 정교하고 독점적인 전문가 자문(EA)인 Ultimate Breakout System을 소개하게 되어 기쁩니다. 이 시스템은 호평을 받은 Gold Reaper EA를 포함하여 MQL5 시장에서 가장 성능이 뛰어난 여러 EA의 기반이 되었습니다. 7개월 이상 1위를 차지한 Goldtrade Pro, Goldbot One, Indicement, Daytrade Pro도 마찬가지였습니다. Ultimate
One Man Army
Ihor Otkydach
5 (2)
Experts
과장도 없고, 불필요한 위험도 없습니다. 최소한의 손실로 거래하기: One Man Army는 개인 트레이더와 프롭 펌(prop firm) 트레이딩 모두를 위해 설계된 다중 통화 거래 시스템입니다. 이 시스템은 단기 및 중기 시장 조정과 반전을 포착하는 스캘핑 전략을 따르며, **지정가 대기 주문(limit order)**을 통해 거래를 수행합니다. 이 트레이딩 봇은 방향을 추측하지 않습니다. 가장 유리한 가격대에서 높은 정밀도로 진입합니다. 당신이 원하는 방식 그대로입니다. 이제 자세히 살펴봅시다. 실제 결과 및 설정 테스트를 위해 EURCAD 통화쌍과 M15 시간대를 사용하십시오. One Man Army는 다양한 자산과 시장 단계에서 광범위한 테스트를 거쳐 개발되었습니다. 시스템의 동작은 안정적이며 예측 가능하고, 분석이 용이합니다. 이 시스템은 통제력, 안전성, 체계적인 접근 방식 을 중시하는 트레이더를 위해 만들어졌습니다. 실시간 신호 – HERE 설치 및 설정 가이드 –
Syna
William Brandon Autry
5 (4)
Experts
Syna 버전 3+ 소개 - 혁명적인 듀얼 기능 AI 트레이딩 시스템 Syna 버전 3+를 소개하게 되어 기쁩니다. 이는 AI 기반 트레이딩 기술의 혁명적인 도약입니다. 이 릴리스는 OpenAI, Anthropic, Gemini, X.ai (Grok), Mistral, DeepSeek 및 OpenRouter의 광범위한 모델 생태계를 포함한 주요 AI 제공업체에 대한 전례 없는 직접 API 액세스를 특징으로 합니다. 이제 비전 입력 기능, 자동 API 키 관리 및 개선된 AI 프롬프트 프로토콜을 통해 Syna는 실시간 시장 분석 및 수동 거래 안내를 위한 화면 버튼이 있는 직관적인 대화형 어시스턴트 인터페이스를 제공합니다 . Syna는 Mean Machine과 AIQ에서 배운 모든 것의 정점을 나타내며, 이제 완전 자동화된 EA와 대화형 AI 어시스턴트를 원활하게 결합하는 듀얼 기능 아키텍처로 혁명을 일으켰습니다. 시스템은 24/7 자동화된 거래 파트너로 동시에 작동하면서 전문 분석
EA New Player
Vitali Vasilenka
5 (20)
Experts
EA New Player — 차세대 트레이딩 어드바이저 판매 시작과 함께 특별 할인이 적용됩니다. 첫 10개 구매 시 $390, 다음 20개 구매 시 $550. EA New Player는 MT5 전용 트레이딩 어드바이저로, 7가지 클래식 트레이딩 전략을 기반으로 구축되었습니다. 이 어드바이저는 인공지능을 사용하지 않고 오랜 시간 검증된 기술 분석 도구만을 기반으로 개발되었습니다. 주요 특징은 로직의 투명성, 간편한 설정, 그리고 모든 트레이더를 위한 다재다능함입니다. 복잡한 알고리즘으로 인해 어드바이저 테스트가 느립니다. 7가지 다양한 트레이딩 전략. 구매 후 문의하시면 VIP 혜택을 받으실 수 있습니다. 모니터링은 myfxbook.com/members/EAQuantumLab/ea-new-player/11645021 에서 확인하실 수 있습니다. https://www.mql5.com/en/signals/2286450?source=Site +Profile+Seller EA New

Jan Stancel Jan Stancel
5 (5)
JS SmartGrid Signal MG01 1 675% 다음 이후의 성장 2024 안정성  96% Algo 트레이딩 139 월별 30 USD  복사
Daniel Moraes Da Silva Daniel Moraes Da Silva
3.81 (9)
NoPain MT5 1 564% 다음 이후의 성장 2021 안정성  8% Algo 트레이딩 67 월별 30 USD  복사
Bui Huy Dat Bui Huy Dat
3.81 (12)
MSC Gold Invest Pro 404% 다음 이후의 성장 2023 안정성  64% Algo 트레이딩 23 월별 39 USD  복사
Qi Qing Chen Qi Qing Chen
Low risk trading version 3 3 779% 다음 이후의 성장 2025 안정성  0% Algo 트레이딩 6 월별 30 USD  복사
Amanda Wainer Amanda Wainer
2.75 (19)
Daily Gold Sniper 365% 다음 이후의 성장 2025 안정성  95% Algo 트레이딩 9 월별 30 USD  복사
Phan Van Phuoc Phan Van Phuoc
3.81 (7)
KingFX AU 13 819% 다음 이후의 성장 2022 안정성  99% Algo 트레이딩 24 월별 40 USD  복사
LU KUEI LIEH LU KUEI LIEH
4.14 (7)
MCA100 1 111% 다음 이후의 성장 2023 안정성  100% Algo 트레이딩 36 월별 30 USD  복사
Yunmin Fang Yunmin Fang
3.47 (5)
NeroSignal 871% 다음 이후의 성장 2024 안정성  100% Algo 트레이딩 14 월별 60 USD  복사
Ngo Thanh Minh Ngo Thanh Minh
2.83 (2)
Gold pro 2 121% 다음 이후의 성장 2025 안정성  89% Algo 트레이딩 23 월별 30 USD  복사
Mohd Azlan Md Nor Mohd Azlan Md Nor
4.5 (2)
Ronin47 8E AUDCAD Since July 2024 Set 2 732% 다음 이후의 성장 2024 안정성  100% Algo 트레이딩 10 월별 50 USD  복사

Equinix LD4
London, UK
51.5235, -0.636
Equinix NY4
New York, US
40.7765, -74.072
Equinix SP3
Sau Paulo, Brazil
-23.4663, -46.8634
Equinix HK1
Hong Kong
22.3656, 114.1171
Servers.com AMS1
Amsterdam, Netherlands
52.3918, 4.665
Servers.com MOW1
Moscow, Russia
55.736, 37.721
Falkenstein FSN1
Falkenstein, Germany
50.4788, 12.3327
Interxion FRA3/FRA8
Frankfurt, Germany
52.3918, 4.665
Aurora 1
Chicago, US
42.0011, -87.9571
Mumbai
Mumbai, India
19.1131, 72.8925
Johannesburg
Johannesburg, South Africa
-25.9305, 28.1362
Singapore
Singapore
1.3226704, 103.9186452

Profitable Expert Advisor
30+ USD
Hello, I am looking for an EA that generates few $ every day in a safe way, I especially do not want a martingale EA, the maximum open lot is 0.01 in any case, if you already have in your possession an EA like that already functional please send me a message
5 애플리케이션
MQL5 전문가
Quotex Platform-specific binary options robot
30 - 100 USD
Mujy ek quotex ka indicator banwana ha Jis sa har trade win jay .koi acha sa bot chiayJis sa lose nahi ho .mujy buy Karna ha urgent.ager kisy ka pass koi demo available ha to please mujy batay
1 애플리케이션
Other 다른
Looking for an Experienced Developer
50+ USD
I’m looking for someone skilled in footprint chart development — specifically someone who can create custom candles that display Bid × Ask data , price imbalances , and volume visualization . I’m also interested in a custom candle design that includes delta values . If you’ve built similar tools before, feel free to apply or reach out — I’d love to discuss the project details. Thank you
13 애플리케이션
(75) MQL5 지표
EA – Trade Manager
35+ USD
EA – Trade Manager Timeframe: need to work on all timeframes (will trade on 30m and 15m mostly) Instrument: need to work on BTC, ETH EA principle 1. Entry signal comes from TradingView strategy – entry orders @ market 2. Once the entry position (LONG or SHORT) is created – EA needs to: a. Get details of entry price for the position created; LONG position will correspond to BUY entry order and SHORT
25 애플리케이션
(6) MQL5 전문가 Forex
AN EXPERT THAT CAN CONVERT MY MT4 EA TO MT5 EA
30 - 50 USD
I’m looking for a skilled and experienced MQL developer who can professionally convert my existing MT4 EA (Expert Advisor) into a fully functional MT5 version. Please only apply if you have proven experience in MT4 to MT5 conversions and can deliver a stable, optimized MT5 EA
35 애플리케이션
MQL5 전환 Forex Trading robot/indicator debugging Strategy optimization
TradingView Webhook Alerts fixing
30 - 200 USD
This project involves finalizing and optimizing a complex Pine Script v6 trading strategy integrated with TradeAdapter/MT5. The main goal is to ensure precise, tick-accurate alert behavior for both entry and exit events, including SL, TP, BE, and TSL conditions. It includes advanced risk management with partial profits, trailing and break-even logic, and automatic daily or session-based closures. The final
13 애플리케이션
(5) MQL5 다른

알고리즘 트레이딩
알고리즘 트레이딩
MetaTrader 5의 그래픽 객체 라이브러리는 차트에 텍스트 정보를 효율적으로 표시할 수 있는 강력한 도구입니다. 기존 표준 라이브러리 클래스를 활용하여 임의의 텍스트, 설정, 또는 거래 로그 정보를 차트에 동적으로 표시할 수 있습니다. 텍스트 그래픽 객체는 사용자가 원하는 위치에 쉽게 배치될 수 있으며, 필드와 객체 이름을 자동으로 생성해 충돌을 방지합니다. 이를 통해 텍스트 정보의 구조화된 디스플레이를 구현할 수 있으며, 차트의 크기 변경에도 위치
Commodity trading
Commodity trading
Why wasn’t the US CPI number released today? Because the U.S. government is in a shutdown, many parts of its agencies are shut down or operating minimally. This has delayed the release of key reports — including CPI.
Apollo Forex Systems
Apollo Forex Systems
M1 SNIPER system. XAUUSD M1. Another live update on recent signals (put in circles) towards the Dynamic SR line.
Beast Super Signal
Beast Super Signal
Hello everyone! Did you guys know that I have my own website? Yes I do! If you would like to get more information on my products, I have an FAQ page as well as other information you can get. If you would like to purchase outside of MQL5 you can by purch
Algo Trading
Algo Trading
In the latest installment of our MQL5 series, we delve into automating the Opening Range Breakout (ORB) technique, using MetaTrader 5's programming capabilities. The ORB strategy involves identifying high and low price levels immediately after market openi
Doctor pips
Doctor pips
Current situation on USDJPY 15M chart. Buy signal ANY QUESTIONS https://www.mql5.com/en/users/mulindwa23
Modern profitable indicators and EA
Modern profitable indicators and EA
Dear friends! If you want to really make money on the financial and stock markets, use the following indicator. Scientific trade https://www.mql5.com/en/market/product/98467 An extremely convenient indicator that truly makes the proces
Zyra & Beyond
Zyra & Beyond
Get 1 Month Free – Share Your Best Zyra Sets! Found a solid configuration with Zyra Guardian Pro? Share it with the community and earn 1 month of free access! Only reliable, consistent, and well-tested setups will be rewarded. ⚠ Note: only serious contri
ATy Gold and BTC
ATy Gold and BTC
Gold SELL ENTRY 4198.3-4203.5 ⚠ SL 4205.5 TP 4196.5 TP 4194 TP 4191.3 ‍ Telegram : ATsignalfx www . atyfx . com
DOLLAR MAN TRADING
DOLLAR MAN TRADING
US30 Dow Jones is recovering after a robust correction and faces the crucial 46500 resistance zone. The Alligator’s lips cross the jaw, while the MACD breaks above the 0-line. Buy US30 only after a breakout above 46500; TP: 47000; SL: 46250.
Xauusd Signal
Xauusd Signal
XRP is showing a bright outlook, with analysts saying a strong rebound could happen if the coin snaps back through key support levels. Trading near $2.50, the price has hit a psychological floor that could trigger a 57 % rally. While the market remains cau
Something Interesting
Something Interesting
Next indicator coded by Mladen for CodeBase (free to download by source code and free to use): RMA - multi time frame - indicator for MetaTrader 5 - https://www.mql5.com/en/code/24575

preview
MQL5 Algo Forge로 이동하기(4부): 버전 및 릴리스 작업

MQL5 Algo Forge로 이동하기(4부): 버전 및 릴리스 작업

심플 캔들 및 애드위저드 프로젝트를 계속 개발하면서 MQL5 Algo Forge 버전 제어 시스템 및 저장소를 사용할 때의 세부적인 측면에 대해서도 알아보겠습니다.
preview
리스크 관리에 대한 정량적 접근 방식: 파이썬과 MetaTrader 5를 사용하여 다중 통화 포트폴리오를 최적화 하기 위한 VaR 모델 적용하기

리스크 관리에 대한 정량적 접근 방식: 파이썬과 MetaTrader 5를 사용하여 다중 통화 포트폴리오를 최적화 하기 위한 VaR 모델 적용하기

이 문서에서는 다중 통화 포트폴리오 최적화를 위한 VaR(위험가중치) 모델이 가진 잠재력에 대해 살펴봅니다. 파이썬의 강력한 성능과 MetaTrader 5의 기능을 사용하여 효율적인 자본 배분 및 포지션 관리를 하는 VaR 분석을 구현하는 방법에 대해 알아봅니다. 이론적 기초부터 실제 구현까지, 알고리즘 트레이딩에서 가장 강력한 위험 계산 시스템 중 하나인 VaR을 적용하는 모든 측면을 다룹니다.
preview
트레이딩에서 카오스 이론(2부): 더 깊이 알아보기

트레이딩에서 카오스 이론(2부): 더 깊이 알아보기

금융 시장에서의 카오스 이론에 대해 계속 알아보겠습니다. 이번에는 통화 및 기타 자산 분석에서 카오스 이론의 적용 가능성에 대해 살펴보겠습니다.
preview
트레이딩에서 카오스 이론(1부): 소개, 금융 시장에서의 적용 및 리아푸노프 지수

트레이딩에서 카오스 이론(1부): 소개, 금융 시장에서의 적용 및 리아푸노프 지수

카오스 이론이 금융 시장에도 적용될 수 있을까요? 이 글에서 우리는 기존의 카오스 이론과 카오스 시스템이 빌 윌리엄스가 제안한 개념과 어떻게 다른지 살펴볼 것입니다.
preview
MQL5 Algo Forge로 이동하기(3부): 내 프로젝트에서 외부 리포지토리 사용하기

MQL5 Algo Forge로 이동하기(3부): 내 프로젝트에서 외부 리포지토리 사용하기

MQL5 Algo Forge 저장소의 모든 리포지토리에서 외부 코드를 프로젝트에 통합하는 방법을 살펴보겠습니다. 이 글에서는 유용하면서도 더 복잡한 작업, 즉 MQL5 Algo Forge 내에서 타사 저장소의 라이브러리를 실제로 연결하고 사용하는 방법에 대해 살펴봅니다.
preview
MQL5의 주문에 대한 이해

MQL5의 주문에 대한 이해

트레이딩 시스템을 만들 때 효과적으로 처리해야 하는 작업이 있습니다. 이 작업은 주문 접수 또는 생성된 트레이딩 시스템이 자동으로 주문을 처리하도록 하는 작업으로 모든 트레이딩 시스템에서 매우 중요합니다. 따라서 이 기사에서는 주문 접수의 측면에서 거래 시스템을 효과적으로 만들기 위해 여러분이 이해해야 하는 대부분의 주제를 찾을 수 있습니다.
preview
MQL5 Algo Forge로 이동하기(2부): 여러 리포지토리로 작업하기

MQL5 Algo Forge로 이동하기(2부): 여러 리포지토리로 작업하기

이 글에서 우리는 프로젝트의 소스 코드를 공용 리포지토리에 저장하는 방법 중 하나에 대해 알아볼 것입니다. 프로젝트 개발을 위한 명확하고 편리한 규칙을 수립하기 위해 여러 브랜치에 코드를 배포할 예정입니다.
preview
다양한 이동 평균 유형을 테스트하여 이들이 얼마나 통찰력이 있는지 확인합니다.

다양한 이동 평균 유형을 테스트하여 이들이 얼마나 통찰력이 있는지 확인합니다.

우리 모두 이동평균 지표의 중요성을 잘 알고 있습니다. 트레이딩에 유용한 다른 유형의 이동평균들도 있으며 이 글에서는 이러한 유형을 식별하고 각각의 유형과 가장 인기있는 단순 이동평균 유형을 간단히 비교하여 어떤 유형이 최상의 결과를 보여줄 수 있는지 알아볼 것입니다.
preview
MQL5 Algo Forge로 이동하기(1부): 메인 리포지토리 만들기

MQL5 Algo Forge로 이동하기(1부): 메인 리포지토리 만들기

MetaEditor에서 프로젝트를 작업할 때 개발자는 종종 코드 버전을 관리해야 하는 상황에 직면합니다. MetaQuotes는 최근 코드 버전 관리 및 협업 기능을 갖춘 MQL5 Algo Forge의 출시와 함께 GIT로의 마이그레이션을 발표했습니다. 이 글에서는 이 새로운 도구와 기존 도구를 더 효율적으로 사용하는 방법에 대해 설명합니다.