문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBasePeriod 

Period

객체 타임프레임을 설정합니다.

bool  Period(
   ENUM_TIMEFRAMES  value     // 타임프레임
   )

Parameters

value

[in]  타임프레임.

반환 값

성공이면 true, 그렇지 않으면 false.

참고

객체가 초기화에 정의된 타임프레임과 다른 타임프레임을 사용하는 경우 작업 시간 설정이 필요합니다.