MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールエキスパートアドバイザーの基本クラスCExpertBasePeriod InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic Period 객체 타임프레임을 설정합니다. bool Period( ENUM_TIMEFRAMES value // 타임프레임 ) Parameters value [in] 타임프레임. 반환 값 성공이면 true, 그렇지 않으면 false. 참고 객체가 초기화에 정의된 타임프레임과 다른 타임프레임을 사용하는 경우 작업 시간 설정이 필요합니다. Symbol Magic